Автоэксперт: «В Москве в очередной раз пришла пора пересмотреть стоимость парковки»

В предновогодние дни поиск в центре столицы свободного парковочного места становится настоящим квестом, особенно на улицах около оживленных станций метро или вблизи точек притяжения автомобилистов. Машину порой невозможно поставить даже на паркингах с тарифом 380 рублей в час. Как отмечает руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский, все меньше стоимость часа парковки в Москве бьет по кошельку водителей.

Для желающих сэкономить время и деньги работают перехватывающие стоянки около станций метро, МЦК и МЦД вне центра города. Перехватывающих парковок уже больше 60. Припарковаться можно бесплатно, если продолжить путь на метро, МЦК или МЦД. При этом первой точкой отправления должна быть ближайшая к парковке станция.

«Ближе к Новому году много желающих приехать в магазины на машинах и стоимость часа становится все менее чувствительной, - считает эксперт. - Если возле ТЦ еще и станция метро или крупный ТПУ есть, - становится совсем скверно в плане парковки».

По мнению Шумского, для того, чтобы решить эту проблему, необходимо пересмотреть стоимость парковок. На самых загруженных улицах сделать тариф больше, а там, где есть пустые места, - меньше.

«В других мегаполисах мира с излишками автомобилей борются более сурово - например, делают платный въезд, как в Лондоне и Стокгольме, или вынуждают сначала приобрести себе парковочное место рядом с домом, как в Токио, - отметил эксперт. - В отсутствие таких радикальных мер платная парковка в Москве - главный инструмент сдерживание неограниченного автомобилепользования».

Наверняка, многие помнят, как в 2013 году парковка начиналась от суммы 50 рублей в час и ее сравнивали с чашкой кофе. Растущая инфляция толкает вверх как кофе, так и стоимость парковки. В мире принято поднимать цену, пока не освобождается 15-20% мест.