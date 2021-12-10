Бочкарёв: Завершена одна из самых сложных тоннелепроходок на Большом кольце метро

Метростроевцы завершили один из самых сложных участков Большой кольцевой линии - двухпутный тоннель на востоке столицы. Фото: пресс-служба Дептранса Москвы.

Строители московского метро завершили один из самых проблемных участков Большой кольцевой линии - двухпутный тоннель на востоке столицы. Работы по его прокладке были технически сложными: тоннель проходит под реками Москвы и в непосредственной близости от действующей станции подземки. Какие технические задачи пришлось решать метростроевцам, 10 декабря журналистам рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарёв.

- Тоннелепроходческий щит «Виктория» диаметром 10 метров проложил двухпутный тоннель протяженностью порядка 1690 метров между будущими станциями «Печатники» и «Нагатинский Затон» строящегося восточного участка Большой кольцевой линии в достаточно сложных условиях, − сообщил Андрей Бочкарёв.

На протяжении всего маршрута строители вели круглосуточное наблюдение за находящимися в непосредственной близости сооружениями, состоянием почвы и земной поверхности.

- В начале своего маршрута «Виктории» пришлось преодолеть техническую зону действующего метрополитена в непосредственной близости от станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии и пройти под коллектором подземной реки Нищенка, − рассказал руководитель градостроительного комплекса столицы.

Работы осложняло состояние почвы. По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг выступает управляющей компанией по строительству новых линий и станций московского метрополитена) Юрия Кравцова, по трассе тоннеля под Нагатинским затоном и руслом Москвы-реки залегают сразу несколько видов неустойчивого грунта - от водонасыщенных песков до мягкопластичных суглинков.

- Работы велись на глубине до тридцати метров, ввиду непростой гидрогеологии примерно посередине пути была произведена замена режущего инструмента тоннелепроходческого комплекса на специально оборудованной площадке, − уточнил Юрий Кравцов.

Тоннелепроходческий комплекс «Виктория» считается одним из самых востребованных: он прокладывал путь при строительстве двупутных тоннелей на Некрасовской линии московского метро от станции «Окской» до «Нижегородской». «Виктория» также помогала метростроевцам во время прокладки тоннеля Большого кольца подземки от станции «Текстильщики» до «Печатников». Всего в Москве «Виктория» прокопала более шести километров подземных трасс. Кроме того, тоннелепроходческий щит участвовал в строительстве тоннелей в Сочи.

Напомним, 7 декабря движение поездов по участку Большой кольцевой линии от станции «Мнёвники» до «Каховской» запустили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Глава государства и руководитель столичного правительства открыли сразу десять новый станций метро: «Терехово», «Кунцевскую», «Давыдково», «Аминьевскую», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторскую», «Воронцовскую», «Зюзино» и «Каховскую».

- На днях мы открыли движение на большом участке БКЛ - от «Мнёвников» до «Каховской». Самый сложный этап строительства метрокольца - проходка 70 тоннелей - уже выполнена на 99%. До конца года завершим проходку еще двух тоннелей на востоке линии, - рассказал Сергей Собянин на своей странице в соцсети.