Устроивших драку в подземном переходе Москвы помогли найти камеры видеонаблюдения

Видеозапись жестокого избиения с камер наблюдения появилась в соцсетях. Фото: кадр видео.

Нарушители, устроившие драку в подземном переходе у станции метро «Комсомольская», задержаны. Сотрудникам московской полиции удалось установить личности и найти всех участников конфликта, сообщила 11 декабря пресс-служба столичного управления МВД РФ.

- В ходе проведения проверки по опубликованному в сети интернет видеоролику с избиением мужчины неизвестными в подземном переходе, сотрудниками полиции установлены все участники конфликта. Полицейскими задержаны трое граждан России, жителей Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения. Они доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел, - сообщили в пресс-службе.

Устроивших драку мужчин удалось найти при помощи записей с камер видеонаблюдения. В Москве создана и успешно работает современная инфраструктура, в том числе система видеонаблюдения, позволяющая эффективно и быстро искать и задерживать преступников вне зависимости от их национальности и других характерных особенностей.

Следствием отдела МВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Расследование инцидента продолжается.

Ранее появилась информация, что драку в переходе Москвы устроили мигранты, однако эти факты не подтвердилась. Конфликт в переходе у станции метро «Комсомольская», как сообщали СМИ, начался после того, как прохожий - 28-летний Сергей - заступился за пару, парня и девушку, к которым приставали хулиганы. В итоге трое молодых людей напали на него и избили.

Видеозапись жестокого избиения с камер наблюдения появилась в соцсетях. В ролике видно, как нападавшие наносили мужчине удары ногами по голове и избивали его руками и ногами, когда тот лежал на полу. Затем хулиганы напали на еще одного человека, который пытался разнять драку.