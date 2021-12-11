Собянин рассказал о новогоднем украшении Москвы

Новогодняя иллюминация на Тверской площади. Фото: mos.ru.

В Москве 10 декабря стартовал новогодний сезон: вечером включились многочисленные гирлянды и световые инсталляции, украсившие улицы столицы. В блоге на официальном сайте мэра Москвы Сергей Собянин рассказал о новогоднем украшении города.

- Вчера включили праздничное освещение. Более четырех тысяч оригинальных световых конструкций украсили улицы, площади и парки Москвы - в центре и в обычных жилых районах. В самое темное время года они будут дарить нам тепло и праздничное настроение, - написал мэр, поздравив москвичей с наступающим 2022 годом.

Новогодняя подсветка столицы как всегда удивляет своим необычным дизайном. На улице Тверской весь декабрь и январь будут искрится «бокалы» с шампанским – оригинальные фонари с двух сторон главного променада столицы. У Большого театра загорелись причудливые карнавальные маски. Тверскую и Пушкинскую площадь украсили многочисленные световые инсталляции в виде ажурных ворот. ВДНХ сияет тысячами огней, подсветившими главные ворота, каток и другие знаковые места музейно-выставочного комплекса.

ВДНХ сияет тысячами огней, украсивших главные ворота, каток и другие знаковые места музейно-выставочного комплекса. Фото: mos.ru.

Праздничная иллюминация на московских улицах будет работать до весны. Как сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков, 30 декабря в честь наступления Нового года в городе включат подсветку фасадов, которая будет работать в вечернее время до 5 января, а после – 6 и 7 января – заработает праздничный режим в честь Рождества.

Вчера, 10 декабря в Москве также стартовал новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество». Для жителей и гостей столицы открыли 27 площадок не только в центральных, но и в других районах города. Центральные локации фестиваля разместились на Площади Революции, Тверской улице и на Новом Арбате.

На площади Революции развернулась настоящая ярмарка - площадка, украшенная в купеческом стиле с яркими «бусами» из самоцветов и другим декором в русском народном стиле. На Тверской площади кедры украсили световыми гирляндами. Общая длина проводов с лампочками превышает 10 километров! На Тверской воссоздали атмосферу рождественских балов, дополнив декорации в стиле дворянских особняков XIX-го века звучащей классической музыкой Петра Ильича Чайковского и Иоганна Штрауса.

Площадку перед ЦУМом заняла галерея дизайнерских елок. Декор для украшения 15 деревьев придумали художники, дизайнеры, звезды кино, телевидения и шоу-бизнеса. Например, руку к новогоднему убранству столицы приложили телеведущая Алла Михеева, дизайнер Артем Кривда и певец Егор Крид. На 26 других площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» установили елки, оформленные в стилях разных народов мира. Так, на улице Хачатуряна возле станции метро «Отрадное» появилась елка, украшенная в индийских мотивах.

Светящиеся мишки на площади у Детского музыкального театра имени Натальи Сац. Фото: mos.ru.

В дни фестиваля «Путешествие в Рождество» в столице будут работать 18 катков, в том числе на Вешняковской и Профсоюзной улицах, в сквере у Гольяновского пруда. А на Школьной улице горожане могут поиграть в керлинг на специально оборудованной для этого площадке. Посетить катки и площадку для керлинга можно по предварительной записи.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» продлится до 9 января.