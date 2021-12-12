«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Москве до 13 декабря 2021 года

В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности Фото: Иван МАКЕЕВ

Первая декада декабря выдавались в Москве морозной. С 9 по 11 число месяца столбики термометров опускались до отметки в -17 градусов, а к 12-му числу стало чуть теплее. На улице днем всего -6 градусов, но за счет высокой влажности воздуха деревья покрылись изморозью.

До понедельника, 13 декабря в Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 11 часов утра, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Новая рабочая неделя будет гораздо теплее уходящей. Мороз начнет постепенно снижаться и к четвергу ожидается небольшой плюс.

А пока ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец призвал всех отправляться на прогулку и полюбоваться редким для центральной части страны явлением, как изморозь.

- Изморозь – это вид атмосферных осадков, представляющий собой кристаллические или зернистые отложения льда на тонких и длинных предметах (ветвях деревьев и кустарников, проводах), образующиеся в результате десублимации водяного пара в виде пушистых гирлянд или оседания мелких капелек переохлажденного тумана (дымки) при температуре воздуха ниже минус 13 градусов, - цитирует РИАМО слова синоптика.

Если в Москве изморозь появляется редко, то в регионах с суровым климатом это явление встречается часто и даже становится причиной различных аварий, так как повреждает линии электропередач.