В Москве число ипотечных сделок на 9% превысило объем за весь прошлый год

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Желающих обзавестись новой квартирой в столице с помощью ипотеки все больше. В ноябре этого года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 11 055 договоров ипотечного жилищного кредитования, что почти на 4% больше, чем месяцем ранее (10 653). По сравнению с ноябрем прошлого года показатель снизился на 3% (11 440) и на 50% превысил результат 2019 года за тот же месяц (7 387).

«В Москве по-прежнему регистрируется рекордное количество ипотечных договоров, спрос на столичное жильё сохраняется на высоком уровне, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - По данным на 9 декабря доля Москвы составляет 25,7% от общей суммы кредитов, выданных на приобретение жилья в рамках льготной ипотеки. Объем выданных на эту дату кредитов составил 508,9 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 88,9%. За 11 месяцев 2021 года было заключено 40,5 тысячи договоров льготной ипотеки».

Всего с начала года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 114 085 ипотечных договоров на рынке жилья. В годовом выражении данный показатель увеличился на 25%, а по отношению к январю-ноябрю 2019 года увеличился на 44%.

«В ноябре нами оформлено свыше 11 тысяч ипотечных договоров, что лишь на 385 сделок меньше, чем в рекордном ноябре прошлого года, когда спрос на столичном рынке жилья подогревался льготной программой ипотеки, - рассказал Игорь Майданов, руководитель Управления Росреестра по Москве. - При этом за 11 месяцев столичным Росреестром зарегистрировано уже более 114 тысяч ипотек. Это превышает результаты прошлых лет не только за отчетный период, но и за целый год. За 12 месяцев 2020 года число регистраций составило 104 тысячи, а в 2019 году около 90 тысяч оформленных сделок».