Андрей Бочкарёв: На будущей станции метро «Внуково» завершаются работы по выносу инженерных коммуникаций

Вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новую линию московского метрополитена до аэропорта «Внуково» планируют открыть в 2023 году. На строящемся участке желтой Калининско-Солнцевской линии расположатся две станции – «Внуково» и «Пыхтино». Сейчас работы по выносу инженерных коммуникаций из зоны строительства станции «Внуково» завершены на 80%, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

- В связи с расположением станции «Внуково» непосредственно рядом с терминалом аэропорта, инженерные коммуникации являются основной сложностью, с которой приходится сталкиваться строителям. На данный момент работа по выносу коммуникаций близится к завершению – вынесено примерно 80% коммуникаций, - рассказал Андрей Бочкарёв 14 декабря журналистам.

Строители работают в сложных условиях ограниченного пространства. Стройплощадка будущей станции метрополитена буквально со всех сторон ограничена подъездными дорогами к терминалу аэропорта «Внуково».

- На данный момент на площадке на 15% выполнены монолитные работы, устройство ограждающих конструкций выполняется по технологии «стена в грунте». Котлован поделен на четыре условных сектора, это позволяет строителям продолжать работы на тех участках, где коммуникации уже вынесены, - отметил Андрей Бочкарёв.

Протяженность нового участка желтой ветки от станции метро «Рассказовка» до аэропорта «Внуково» составит 5 километров. После ее ввода в эксплуатацию добраться до «Внуково» из Москвы можно будет быстрее на 15-20 минут. Ветка пройдет вдоль трассы «Аэроэкспресса», минуя поселок Внуково. Станция метро будет наземной и разместится на территории паркингов. Она будет полностью интегрирована в инфраструктуру аэропорта и соединена с железнодорожной станцией.

Напомним, решение о продлении Калининско-Солнцевской линии от станции «Рассказовка» принял мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году.

- «Внуково» станет первым аэропортом Москвы со своей станцией метро. Сейчас продлеваем Калининско-Солнцевскую линию. Для максимального удобства пассажиров станцию полностью интегрируют в структуру аэропорта, - рассказал ранее в своем Твиттере Сергей Собянин.

Дизайн станции метро «Внуково» будет перекликаться с оформлением терминала «А» аэропорта «Внуково». Он будет посвящен истории авиаконструкторского бюро Андрея Туполева. На входе на платформу пассажиров будет встречать художественная композиция «Гражданские самолеты конструкторского бюро Туполева и их создатели». Основная часть станции будет облицована алюминиевыми панелями сложной формы: они будут напоминать конструкцию фюзеляжей самолетов. Образ дополнят объемные темно-синие элементы и матовые светильники.

Зал с кассами будет оформлен в похожей стилистике: на потолке разместятся ячеистые алюминиевые панели, а светильники в виде линий будут служить дополнительной навигацией для пассажиров.