В Москве в 2021 году выявили почти 260 тысяч «квадратов» бесхозной недвижимости

В Москве с января по ноябрь 2021 года было выявлено почти 260 тысяч квадратных метров бесхозной недвижимости. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве с января по ноябрь 2021 года было выявлено почти 260 тысяч квадратных метров бесхозной недвижимости. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба Госинспекции по недвижимости столицы. Специалисты инспекции совместно с экспертами департамента городского имущества Москвы проводят проверку по выявлению никому не принадлежащих объектов. Обнаруженную бесхозную недвижимость оформляют в собственность Москвы и затем используют для городских нужд. Всего за 11 месяцев 2021 года в собственность города специалисты оформили 1 тысячу 188 объектов бесхозной недвижимости общей площадью 259,2 тысячи квадратных метров.

- За аналогичный период прошлого года таких объектов было только 700, - рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, сотрудники департамента городского имущества Москвы и Госинспекция каждую неделю проводят совместные совещания, на которых обсуждают обнаруженные в ходе проверки бесхозные земельные участки и здания.

- В этом году состоялось более 40 встреч. Объекты, которые рассматривались на комиссии, находятся во всех округах столицы - и в центральной части, и на окраинах, - отметил руководитель департамента городского имущества города Максим Гаман.

Один из таких бесхозных объектов – нежилое здание по адресу Калужское шоссе, 44-й км, домовладение 4. Строение имеет общую площадь три тысячи квадратных метров. Сейчас его готовятся передать «Московской баскетбольной академии» столичного департамента спорта. Здание будет отдано в постоянное бессрочное пользование. Еще одно помещение - на улице Новорязанской, дом 29, строение 6 уже оформлено в собственность Москвы и сегодня используется под центр современного искусства.

Ранее Владислав Овчинский рассказал, что москвичи в 2021 году помогли выявить и устранить около 20 процентов нарушений в имущественно-земельной сфере. Горожане активно участвуют в жизни Москвы и оперативно сообщают о нарушениях земельного законодательства. В основном речь идет о фактах незаконного строительства. Это позволяет городским властям оперативно вмешаться и прекратить их.

- Сообщать о нарушениях граждане предпочитают с помощью электронных средств связи и сервисов. Всего с начала года в инспекцию поступило более 10 тысяч обращений от граждан, из них 1218 - по электронной почте, более 5,1 тысячи — через электронную приемную и порядка 2,3 тысячи - через портал «Наш город». Еще около 1,5 тысячи заявлений было подано в окно приема корреспонденции лично заявителями или направлено почтовой связью, - сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский.

Глава инспекции отметил, что основная часть обращений связана с незаконным строительством. Сигналы от горожан так же поступают в связи с самозахватом земель и организацией платных автостоянок, по поводу ограничения доступа на земли общего пользования, по вопросам ограждения придомовой территории, незаконной установки шлагбаумов, захламлением территории. Также выявлены нарушения при использовании нежилых помещений, находящихся в собственности города.