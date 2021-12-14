В Москве студент умер, случайно упав с крыши вуза

В Москве студент погиб, случайно упав с крыши вуза Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве 17-летний студент погиб на территории Российского государственного университета нефти и газа им. Губкина. Тело парня нашли на земле, рядом со зданием. Это произошло 13 декабря, около 16 часов вечера. А вскоре появилась предварительная версия, что он упал с крыши.

Речь идет о несчастном случае. Видимо. Студент сорвался с высоты случайно, но это не освобождает от ответственности тех, кто оставил доступ на крышу 9-этажного здания открытым.

Как сообщает сайт mk.ru, полицейские выясняют, как юноша получил доступ на кровлю.

Стражи порядка уверены, что причиной инцидента стала банальная неосторожность. Друзья погибшего рассказали, что он был упрям и любил идти против системы. Часто молодой человек делал то, что считал нужным, а все требования и правила попросту игнорировал.

Первокурсник также увлекался экстримом, о чем был известно родителям. Погибший был единственным ребенком в семье.