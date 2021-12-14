Собянин: Срок действия QR-кодов перенесших COVID-19 продлевается до 12 месяцев по федеральным требованиям

Теперь QR-коды переболевшим коронавирусом будут оформляться сразу на 12 месяцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сергей Собянин рассказал об изменениях в сроках действия QR-кодов граждан, переболевших коронавирусной инфекцией. Решение об этом было принято на федеральном уровне, в связи с чем с 20 декабря меняется и срок действия QR-кодов москвичей. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра города.

- На федеральном уровне принято решение об изменении сроков действия цифровых электронных сертификатов (QR-кодов). В соответствии с этими решениями с 20 декабря 2021 года срок действия московских QR-кодов, выдаваемых переболевшим гражданам, продлевается с 6 до 12 месяцев, - написал Сергей Собянин в своем блоге на персональном сайте мэра Москвы.

Как уточнил глава города, теперь QR-коды переболевшим коронавирусом будут оформляться сразу на 12 месяцев. Тем, у кого срок действия полугодового QR-кода уже истек, но с момента его получения прошло меньше года, будут автоматически оформлены новые коды. Они будут действительны 12 месяцев со дня выздоровления. Москвичи с пока еще актуальными шестимесячными QR-кодами в последний день срока их действия автоматически получат новые, сроком на год.

Кроме того, с 20 декабря срок действия QR-кодов, оформленных после получения отрицательных результатов ПЦР-тестов, уменьшается с трех до двух календарных дней. По словам Сергея Собянина, это связано с ожидаемой волной распространения в России нового, более заразного штамма «омикрон».

QR-коды, которые москвичи получают после вакцинации, как и прежде будут действительны в течение года. При этом сертификат о прохождении вакцинации по решению Минздрава РФ может быть аннулирован, если человек заболел коронавирусом. В этом случае после выздоровления пациент получит новый сертификат сроком на год, но уже не о вакцинации, а о перенесенной болезни.

Москвичам из группы риска (это горожане старше 60 лет и люди с хроническими болезнями), которые перенесли ковид в течение последних 12 месяцев, вместе с продлением срока действия сертификатов разблокируют транспортные карты. Они будут разблокированы автоматически после поступления данных из систем ЕМИАС и ЕГИСЗ – в течение пяти дней в транспорте Москвы, в течение 8 дней – в Московской области.

Если транспортное приложение социальной карты по каким-то причинам останется заблокированным, москвичи могут отправить запрос при помощи специальной формы на сайте mos.ru либо обратиться на горячую линию по коронавирусу (ее телефон +7 (495) 870-45-09, линия работает ежедневно с 08:00 до 21:00). Специалисты горячей линии также уточняют информацию по хроническим заболеваниям из перечня Департамента здравоохранения Москвы, записывают к врачу и консультируют по другим вопросам.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 14 декабря, в Москве впервые с сентября выявили менее 2 тысяч случаев COVID-19. За последние сутки врачи диагностировали 1976 новых случаев заражения ковидом. В последний раз менее двух тысяч заболевших за день регистрировали 22 сентября. Тогда ковидом заразился 1991 человек. Заболеваемость в городе продолжает снижаться с конца октября.