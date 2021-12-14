В Подмосковье спасли двух рыбаков, уплывших на льдине Фото: Герман ВОЛКОВ

Зима в этом году активно вступает в свои права. С первых дней декабря стоят морозы, а в Москве установился снежный покров.

На водоемах толщина льда в среднем превышает 5,5 сантиметров, а в некоторых местах доходит до 20 сантиметров. Но этот показатель слишком мал, чтобы безопасно выходить на лед. Тем не менее, многие рыбаки торопятся отправиться на зимнюю рыбалку, что провоцирует ЧС.

13 декабря в Талдоме на канале имени Москвы спасли двух рыбаков, оторвавшихся на льдине.

За помощью к сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» обратились работники шлюза №2 водоема, которые стали очевидцами происшествия.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и на лодке догнали льдину с пассажирами. Мужчина пересели на плавсредство, после чего их благополучно доставили на берег.

- Медицинская помощь рыбакам не потребовалась, но их предупредили, что выходить на лед слишком рано, - цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова замначальника подразделения Владимир Аленицкий.

В Подмосковье уже две недели продолжается социально-профилактическая акция «Тонкий лед». В ее рамках проверят толщину льда на водоемах регина, сообщает РИАМО.

Эксперт по безопасности Михаил Макеев рассказал в беседе с "Москвой 24", что нужно делать человеку, который провалился под лед.