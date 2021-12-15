Москва получила международную награду за инвестиционные проекты в сфере образования

В Инновационном центре «Сколково» будет создан уникальный проект – школа на 825 учеников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аналитическое агентство fDi Intelligence присудило победу Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы в премии «F.D.I. Strategy Awards» в категории «Образовательные технологии». Эксперты высоко оценили достижения Департамента в создании благоприятных условий для привлечения инвестиций в разработку образовательных продуктов и услуг.

«Москва остается самым инвестиционно-привлекательным городом России, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. - Сегодня на столицу приходится около 18,6% общероссийского объема инвестиций в основной капитал. Мы рады, что международные эксперты высоко оценили работу Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы по формированию благоприятных условий для привлечения средств в разработку образовательных продуктов и услуг. Среди них - создание выгодных условий для строительства образовательных объектов, удобные площадки для ведения инновационного бизнеса, проекты, направленные на повышение квалификации специалистов».

Обычно премию вручают конкретным инвестиционным агентствам. Однако в этом году впервые жюри отметило работу столичного Департамента.

«В этом году город заключил первое концессионное соглашение в сфере образования, - сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - По его условиям в Инновационном центре «Сколково» будет создан уникальный проект – школа на 825 учеников. Соглашение заключено на 25 лет. Инвестор спроектирует, построит и оснастит школу оборудованием, а также будет осуществлять техническое обслуживание в течение всего срока концессии. После завершения строительства школа перейдет в собственность Москвы. Также для развития кадрового потенциала в столице создана Московская техническая школа. Предполагается, что производительность сотрудников, прошедших обучение в МТШ, повысится как минимум на 20%, что в свою очередь приведет к ощутимому росту экономических показателей производств».

Издательство отмечает, что с учетом беспрецедентных вызовов, возникших из-за пандемии, награды в этом году являются признанием стратегического превосходства, продемонстрированного победителями в различных номинациях.