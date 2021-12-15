Старинный особняк на Пречистенке спасли благодаря льготной программе аренды

Фото предоставлено пресс-службой Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы

В Москве завершилась реставрация памятника архитектуры «Жилой дом Наумовых-Волконских» на Пречистенке. Объект культурного наследия был восстановлен благодаря городской программе «1 рубль за квадратный метр в год». Арендатор здания выполнил все условия программы и с ноября 2021 года перешел на льготную – рублевую – ставку аренды особняка в Хамовниках. Его площадь - около тысячи квадратных метров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Напомним, в городе с 2012 года действует программа «1 рубль за квадратный метр в год» для арендаторов объектов культурного наследия. Для желающих участвовать в ней инвесторов проводят специальные аукционы по аренде ветхих памятников архитектуры. Победитель торгов должен в течение пяти лет провести реставрационно-восстановительные работы. Это служит основанием для перехода на льготную ставку аренды.

Фото предоставлено пресс-службой Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы

«С 2012 года на спецторгах реализовали 32 объекта культурного наследия, - отметил заммэра. - Реставрационные работы завершились уже на 20 объектах. Из них на льготную ставку перешли 19, в том числе жилой дом Наумовых-Волконских на Пречистенке».

Этот деревянный особняк построили в начале XIX века. Позже его расширили кирпичной пристройкой по проекту архитектора В.А. Бадера. В своем нынешнем виде сооружение сохранилось с 1907 года.

Фото предоставлено пресс-службой Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы

«Здание на Пречистенке вызвало большой интерес у инвесторов, - сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман. - Лот был выставлен с начальной ценой 8,75 миллиона рублей. За право арендовать объект на 49 лет боролись семь участников. В результате годовая арендная плата, которая устанавливается на время реставрации, выросла до 87,12 миллиона рублей – то есть почти в десять раз».

Теперь инвестор сможет использовать здание по своему усмотрению. Например, под офисы, гостиницу, объекты торговли и питания. По словам руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, последние годы половина объектов в столице реставрируется на частные вложения. Программа «Рубль за квадратный метр» имеет при этом особую роль.