Собянин: В текущем году в Москве завершена реконструкция 35 поликлиник

Еще 50 городских поликлиник будут капитально отремонтированы в 2022 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице в этом году завершена реконструкция 35 поликлиник. Еще 50 городских поликлиник будут капитально отремонтированы в 2022 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города 15 декабря побывал в открывшейся после реконструкции детско-взрослой поликлинике в районе Коньково. Здание на Профсоюзной улице делят между собой филиал №5 диагностического клинического центра №1 и филиал №4 детской городской поликлиники №81. Мэр столицы поздравил коллектив поликлиники с открытием после ремонта и поблагодарил медиков за их труд во время пандемии.

- В Москве проводится самая кардинальная реконструкция, модернизация первичного звена здравоохранения за всю историю Москвы. Около половины всего поликлинического фонда морально и физически устарело, было построено 50, 60, а то и 70 лет тому назад, и никакие поверхностные ремонты никакого эффекта не давали. Поэтому принято решение кардинально реконструировать около 200 поликлиник Москвы, - рассказал Сергей Собянин.

Реконструкция подразумевает полное обновление здания, от которого, по словам мэра, остается только остов. Строители восстанавливают помещения практически с нуля: помещения полностью перестраиваются, проводится перепланировка с учетом потребностей врачей и логистики движения пациентов.

- Создается комфортная среда для пациентов и для врачей. Оснащается самым современным оборудованием, комплектуется врачами до установленного стандарта. В настоящее время заканчивается и до конца года будет реконструировано 35 поликлиник. И в следующем году еще полсотни, - сообщил Сергей Собянин.

Городская программа модернизации и реконструкции поликлиник будет полностью завершена в 2024 году. Кроме зданий столичное здравоохранение обновляет оборудование и методики лечения. Внедряются новые информационные технологии, в том числе с использованием искусственного интеллекта.

Пятиэтажное здание детской и взрослой поликлиники в Коньково было построено в 1987 году. Его реконструкция стартовала в июне 2020 года. Все это время пациенты медучреждения обслуживались в соседних филиалах. Строители практически полностью перестроили здание: соорудили новый фасад, заменили инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола. В здании установили новые лифты, заменили системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки.

Благодаря перепланировке в поликлинике появились кабинеты, которых раньше в ней не было. Для взрослых теперь работает кабинет маммографии, для детей – кабинеты невролога и хирурга. Кроме того, в здании сделали комфортную навигацию: рассадка врачей по кабинетам организована таким образом, чтобы максимально снизить очереди среди пациентов. Для посетителей оборудовали комфортные холлы с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами. За одну смену медучреждение может принять 510 пациентов, в ней работает 41 врач.

После реконструкции поликлинику оснастили новым оборудованием. Теперь медики могут проводить современные виды диагностики, в том числе суточный мониторинг артериального давления, маммографии и другие процедуры.