Ликсутов: Пассажиропоток новых станций БКЛ в первые дни превзошел прогнозы

Пассажиропоток десяти новых станций Большой кольцевой линии московского метро, открывшихся 7 декабря, стремительно растёт. Цифры оказались выше ожидаемых уже в первые дни работы. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«За первую неделю работы новыми станциями воспользовались 746 тысяч пассажиров, а пассажиропоток превысил 135 тысяч человек в сутки в рабочие дни, - отметил заммэра. - Это огромная, на самом деле, цифра. Она существенно выше той, что мы прогнозировали, потому что изначально мы рассчитывали выйти на показатель в 100 тысяч поездок только через три-четыре недели. А получили прогнозируемый показатель уже на первой неделе».

По его словам, станции БКЛ создавались с большим запасом, поэтому даже резкий рост пассажиропотока не исчерпал провозные мощности.

По данным Дептранса, самыми популярными стали пересадочные станции на другие линии метро. К примеру, в первую неделю станцией «Каховская», откуда можно пересесть на Серпуховско-Тимирязевскую линию, воспользовались 151 тысяча пассажиров. На втором месте - «Кунцевская» (141 тыс. чел.), далее в рейтинге «Воронцовская» (95 тыс. чел.) и «Мичуринский проспект» (более 94 тыс. чел.).