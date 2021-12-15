В Москве парень умер в фитнес-клубе во время тренировки по боксу Фото: Анна КОЛПАКОВА

В одном из фитнес-клубов Москвы молодой человек скончался во время тренировки по боксу. Предположительно, причиной смерти стали проблемы с сердцем, оно не выдержало интенсивной нагрузки.

Все случилось во время боксерского поединка умер. 18-летний парень боксировал на ринге. В какой-то момент он отошел к канатам, потом стал возвращаться в центр и вдруг упал лицом вниз.

Его соперник не сразу понял, что произошло ЧП. Через какое-то время он подходит к партнеру и понимает, что он не подает признаков жизни. На помощь поспешили другие посетители и сотрудники фитнес-клуба. Вскоре прибыли врачи скорой помощи.

В состоянии клинической смерти молодой человек был госпитализирован, но спасти его не смогли.

Как стало известно Пятому каналу, молодой человек работал поваром в этом фитнес-клубе. Не исключено, что у него был порок сердца и это стало причиной трагедии.

Следователи начали проверку после смерти 18-летнего молодого человека, сообщает телеканал "360".

Тем временем пресненский районный суд Москвы до 22 мая 2022 года продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий владелице московского фитнес-клуба, где утонула София Конкина, дочь известного актера, сообщает ФАН.