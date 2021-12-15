В Западном округе Москвы открывается еще один «Галамарт»

Каждый день в «Галамарте» действуют акции, скидки и выгодные предложения

16 декабря жители района Солнцева смогут отправиться за покупками в новый «Галамарт». Магазины федеральной франчайзинговой сети получили статус «народных» за удобное расположение и ассортимент. Здесь можно выбрать товары для дома и семьи, а заодно и подарки к Новому году.

Выбор подарков – дело хлопотное. Но в «Галамарте» подскажут, какая техника незаменима на кухне современной хозяйки, какую посуду выбрать к праздничному застолью, а какие игрушки удивят и обрадуют детей.

Отправляясь в гости или оставаясь дома, не забывайте о новогодних аксессуарах – разноцветной гирлянде, мишуре, подвесках и сувенирах, которые поддерживают атмосферу праздника. Присмотритесь к ярким пледам с самых «новогодних» цветах – как обойтись без таких на семейных фото?

В «Галамарте» вы найдете ещё много полезных вещей для дома и близких. Федеральная франчайзинговая сеть насчитывает сегодня более 400 магазинов. Примечательно, что каждый день в «Галамарте» действуют акции, скидки и выгодные предложения. С ними шопинг превращается в удовольствие.

Адрес нового магазина: г. Москва, ТРЦ «Небо», ул. Авиаторов, 3А, 1 этаж.

Часы работы: 10.00-22.00

www.galamart.ru