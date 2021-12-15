Жители Подмосковья могут стать новогодними волшебниками для детей из детских домов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Московской области могут стать новогодними волшебниками для детей из детских домов и малообеспеченных семей. В рамках акции «Стань Дедом Морозом!», деткам можно передать сладкие подарки и игрушки.

Принять участие в акции можно до 25 декабря. Подарков ждут около тысячи ребят.

Для того, чтобы сделать доброе дело, нужно заглянуть на сайт «Усыновление в Московской области». В описании акции можно ознакомиться с пожеланиями детей и выбрать подарок конкретному ребенку.

В разделе так же отображены фотографии деток, так что отправитель точно будет знать, для кого он стал настоящим волшебником.

Подарки для детей принимают по адресам органов опеки или в учреждении, где находится ребенок, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Важно помнить, что презент должен быть безопасным, соответствовать возрасту получателя и, самое главное, не быть съедобным. Упаковать подарок стоит в прозрачную оберточную бумагу.

Сумма подарка не должна превышать 5000 рублей, сообщает РИАМО.

Всю дополнительную информацию можно узнать в министерстве образования Московской области по телефону горячей линии акции: + 7 (925) 011-99-47.

Ранее сервис "Авито" выяснил, сколько денег москвичи готовы потратить на новогодние подарки.

Большинство респондентов (63%) надеются уложиться в сумму 10 тысяч рублей, сообщает "Москва 24".