Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 декабря 2021 19:55

Жители Подмосковья могут стать новогодними волшебниками для детей из детских домов

Подарков ждут почти тысяча ребят
Елена АКИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жители Подмосковья могут стать новогодними волшебниками для детей из детских домов

Жители Подмосковья могут стать новогодними волшебниками для детей из детских домов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Московской области могут стать новогодними волшебниками для детей из детских домов и малообеспеченных семей. В рамках акции «Стань Дедом Морозом!», деткам можно передать сладкие подарки и игрушки.

Принять участие в акции можно до 25 декабря. Подарков ждут около тысячи ребят.

Для того, чтобы сделать доброе дело, нужно заглянуть на сайт «Усыновление в Московской области». В описании акции можно ознакомиться с пожеланиями детей и выбрать подарок конкретному ребенку.

В разделе так же отображены фотографии деток, так что отправитель точно будет знать, для кого он стал настоящим волшебником.

Подарки для детей принимают по адресам органов опеки или в учреждении, где находится ребенок, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Важно помнить, что презент должен быть безопасным, соответствовать возрасту получателя и, самое главное, не быть съедобным. Упаковать подарок стоит в прозрачную оберточную бумагу.

Сумма подарка не должна превышать 5000 рублей, сообщает РИАМО.

Всю дополнительную информацию можно узнать в министерстве образования Московской области по телефону горячей линии акции: + 7 (925) 011-99-47.

Ранее сервис "Авито" выяснил, сколько денег москвичи готовы потратить на новогодние подарки.

Большинство респондентов (63%) надеются уложиться в сумму 10 тысяч рублей, сообщает "Москва 24".