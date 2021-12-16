В 2021 году город продал на торгах более 1500 объектов нежилой недвижимости

За одиннадцать месяцев 2021 года город заключил по результатам столичных торгов свыше полутора тысяч договоров купли-продажи нежилой недвижимости. Это на десять процентов больше, чем за два предыдущих года вместе взятых. В 2019-2020 годы было подписано более 1,4 тысячи соглашений. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2021 году инвесторы проявляют рекордную активность на городских торгах по продаже нежилой недвижимости, - отметил заммэра. - С января по ноябрь включительно с победителями заключен 1561 договор купли-продажи объектов общей площадью свыше 100 тысяч квадратных метров. При этом в 2019 году было 522 таких соглашения, а в 2020 году – 898 договоров. Суммарно за два предыдущих года с инвесторами оформлены сделки на 1420 объектов городской собственности, что на 10 процентов меньше, чем за 11 месяцев текущего года».

По его словам, больше всего городской недвижимости – 707 единиц – выкупили в этом году физические лица. Индивидуальные предприниматели приватизировали 596 объектов, а юридические лица – 258.

Во многом увеличению объемов продажи столичной недвижимости способствовала цифровизация всего процесса продажи городской недвижимости. Но значительную роль играют и внутренние, межведомственые изменения в процессе подготовки лотовой документации, а также внешние коррективы, направленные непосредственно на участников торгов.

«В 2021 году наибольшим спросом у покупателей столичной недвижимости пользуются машино-места – по ним заключили 1011 договоров купли-продажи на сумму почти 489 миллионов рублей, - рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - Наибольшее количество объектов недвижимости выкуплено на юго-западе, востоке и западе города – 730, 161 и 126 единиц соответственно».

Подробнее о лотовой документации, характеристиках и процедуре городских торгов - на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Имущество от города». Некоторые лоты доступны для просмотра онлайн в 3D-формате.