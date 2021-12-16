На станции БКЛ «Кунцевская» откроется крупный транспортно-пересадочный узел

Новые станции на Большой кольцевой линии (БКЛ) появились меньше двух недель назад и уже стали популярными у пассажиров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новые станции на Большой кольцевой линии (БКЛ) появились меньше двух недель назад и уже стали популярными у пассажиров. Самыми оживлёнными оказались станции с пересадками на другие линии подземки. В скором времени удобных связок между разными маршрутами запустят ещё больше. Станция БКЛ «Кунцевская» уже стала частью крупного транспортно-пересадочного узла. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«После запуска «Кунцевской» на западе столицы формируется крупнейший транспортно-пересадочный узел, который связал станции Арбатско-Покровской, Филёвской и Большой кольцевой линий метро, а также одноименную платформу МЦД-1», – отметил заммэра.

По его словам, создание ТПУ стало возможным благодаря удачному расположению нового станционного комплекса вдоль Рублёвского шоссе между станциями синей и голубой веток метро с одной стороны и платформы МЦД -1 – с другой.

«Теперь пассажиры смогут с комфортом пересаживаться как на другие линии подземки, так и на пригородные поезда», - уточнил Бочкарёв.

Напомним, во время строительства «Кунцевской» специалисты проложили порядка 26 тысяч погонных метров трубопроводов и около 630 тысяч погонных метров кабеля, а также подключили примерно 18 тысяч единиц различного оборудования.

«Одновременно проводилось благоустройство, общая площадь которого превысила 32 тысячи квадратных метров, - добавил Юрий Кравцов, генеральный директор «Мосинжпроекта» (инжиниринговый холдинг - оператор программы развития московского метро. - Прим.). - Жители района получили новый парк с почти 300 новыми деревьями и 2,5 тысячами кустарников».

ЦИФРЫ

Большое кольцо метро – флагманский мегапроект столичного метростроения. Длина нового маршрута - 70 километров. На нем разместится 31 станция, 22 из которых уже открылись.