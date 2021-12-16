Технополис «Москва» стал лидером Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России

Площадка Алабушево особой экономической зоны «Технополис «Москва». Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Особая экономическая зона «Технополис «Москва» заняла первое место в V Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России. Рейтинг подготовлен по итогам 2020 года и включает исследование результатов работы 27 особых экономических зон. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Рейтинг формирует Ассоциация кластеров и технопарков России (АКИТ) с 2017 года при поддержке Министерства экономического развития РФ.

«Анализируя деятельность особой экономической зоны Москвы, эксперты высоко оценили созданные здесь условия для предпринимательской деятельности, развитую инфраструктуру, наличие земельных ресурсов, - отметил заммэра. - Важным критерием стала инвестиционная активность резидентов, которые увеличили вложения в свои проекты по итогам 2020 года на 30 процентов, до 8,9 миллиарда рублей».

Особенностью рейтинга этого года стало увеличение количества участников. Кроме того, эксперты начали учитывать наличие стратегии устойчивого развития и экологическую составляющую. В числе определяющих критериев и медиа активность особых экономических зон в 2020 году.

Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, в прошлом году продолжилась локализация высокотехнологичных компаний на площадках ОЭЗ «Технополис «Москва».

«Статус резидента особой экономической зоны получили 22 новых предприятия с общим объемом заявленных инвестиций на сумму 17,6 миллиарда рублей», - уточнил глава ведомства. По его словам, они усилили компетенции практически всех отраслевых кластеров московской ОЭЗ за счет специализации в таких областях, например, как выпуск лекарств, аппаратов ИВЛ, разработки энергоэффективных решений.

«Около 200 высокотехнологичных компаний сосредоточены в особой экономической зоне «Технополис Москва». Технополис дает возможность предпринимателям реализовать свои технологические проекты, опередить будущее и задать новые тренды. Считаю, что признание лидерства столичной особой экономической зоны – заслуженная оценка заслуг Правительства Москвы в развитии промышленности нового поколения, сращивании науки и производства», - добавил гендиректор АО «Корпорация «МСП» Александр Исаевич.

Особая экономическая зона «Технополис “Москва”» включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем».