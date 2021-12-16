Москвичи смогут оплачивать проезд в транспорте виртуальной "Тройкой"

Совсем недавно москвичи стали использовать новую технологию Face Pay для полностью бесконтактной оплаты проезда в метро — достаточно просто посмотреть в камеру на турникете. За первые полтора месяца пассажиры метро оплатили более 160 тысяч поездок при помощи новой системы Face Pay. А теперь москвичам стала доступна виртуальная "Тройка" — все пассажиры столичного транспорта могут воспользоваться электронным проездным в своих смартфонах на платформе Android и оплачивать проезд в одно касание.

- Вместе с Google, Samsung, ВТБ и Mastercard запускаем виртуальную "Тройку": теперь каждый может оплатить проезд на метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте смартфоном, - рассказали в Департаменте транспорта.

Оплата проезда виртуальной "Тройкой" похожа на оплату банковской картой, загруженной в смартфон: пассажиру нужно поднести телефон к турникету или валидатору, который отмечен специальным стикером о возможности приема банковских карт. Для такого способа оплаты не нужно разблокировать телефон, вводить пароли — билет считается автоматически. Телефоны с кошельком Samsung Pay "будить" или разблокировать не нужно. На смартфонах с Google Pay достаточно включить экран.

В Департаменте транспорта сообщают, что количество турникетов с возможностью приема банковской карты будут постоянно увеличивать. А уже до конца 2022 года все турникеты метро будут оборудованы для оплаты проезда виртуальной "Тройкой".

Для покупки на виртуальную «Тройку» на первом этапе доступны «длинные» абонементы на 30, 90 и 365 дней для безлимитных поездок на всем общественном транспорте в зонах «Центральная» и «Пригород». Скоро также появится «Кошелек» и другие типы билетов.

- Уверен, сервис станет не менее популярным у москвичей, чем обычная «Тройка». Ждём, что со временем оплату транспортной картой, загруженной в смартфон, будут использовать миллионы горожан ежедневно, — рассказал Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта.

Конкретно

Как будет работать виртуальная "Тройка"?

- выпустить виртуальную "Тройку" можно в приложении "Метро Москвы" (Google Play) на Android;

- сервис работает в кошельках Samsung Pay, Google Pay;

- для покупки доступны абонементы ТАТ на 30 дней, "Единый" на 30, 90 и 365 дней. Скоро появится "Кошелек" и другие типы билетов;

- оплата проезда возможна на валидаторах и турникетах с приемом банковской карты. Постепенно количество таких турникетов в метро увеличат, а до конца 2022 года оплатить проезд виртуальной "Тройкой" можно будет на любом турникете подземки.