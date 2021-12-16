Собянин: Более половины объектов здравоохранения в Москве строится за счет инвесторов

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Около 60% больниц и поликлиник, появившихся в Москве за 10 лет, были построены за счет частных инвестиций, сообщил Сергей Собянин. Мэр столицы 16 декабря побывал на открытии нового многофункционального медицинского центра «Медси» в Раменках. По его словам, за последнее десятилетие в Москвы было построено более 100 больниц и поликлиник.

- В Москве ведется большое строительство медицинских учреждений, зданий, сооружений. Сегодня в стройке, проектировании находится около миллиона квадратных метров - поликлиники, больницы, скоропомощные корпуса, - рассказал Сергей Собянин. - Конечно, очень важно, что помимо вложений государства вкладывают в медицину и частные инвесторы, создавая новое качество, новый уровень медицинского обслуживания, ну, и создавая разнообразие медицинских услуг с правом выбора для гражданина, где получать эти услуги.

Компания «Медси» в четверг открыла новый многофункциональный медицинский центр на Мичуринском проспекте. В нем будут получать амбулаторные и стационарные услуги и взрослые пациенты, и дети. Центр оснащен самым современным оборудованием. Сергей Собянин напомнил, что медицинская компания принимает самое активное участие в борьбе с пандемией COVID-19

- Хотел бы поблагодарить врачей «Медси», которые вылечили около 10 тысяч больных ковидом и по-прежнему продолжают работать в этой системе, оказывая неоценимую помощь и поддержку в борьбе с пандемией, - подчеркнул Сергей Собянин.

Новое здание медицинского центра было построено на месте устаревших и подлежавших сносу зданий бывшей ведомственной медсанчасти Главмосстроя. В семиэтажном корпусе разместится амбулатория, способная принять 550 пациентов за смену, стационар на 174 койки с реанимационным отделением и операционный блок на восемь операционных. Для женщин здесь открывается Центр женского здоровья. В клинике будут работать более 1200 человек, в том числе около четырехсот врачей и 560 сотрудников среднего и младшего медперсонала.

В многофункциональном центре «Медси» пациенты будут получать комплексную медицинскую помощь, смогут пройти экспресс-обследование, а также реабилитацию после операций и перенесенных заболеваний. Высокотехнологичная помощь будет оказываться по таким направлениям, как гинекология, урология, колопроктология, оториноларингология, абдоминальная хирургия, травматология и ортопедия, челюстно-лицевая хирургия, сердечно-сосудистая хирургия, стоматология. В Центре женского здоровья пациентки смогут пройти диагностику заболеваний молочной железы по программе Quick Help Clinic, позволяющую выявить заболевание уже на ранней стадии и получить диагноз в день обращения.

Новейшее оборудование клиники поможет делать высокотехнологичные операции при заболеваниях центральной и периферической нервной системы, использовать рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения при сердечно-сосудистых заболеваниях. В центре будут открыты отделения лучевой (КТ, МРТ, рентген, маммография) и эндоскопической диагностики, функциональных и ультразвуковых исследований, которые оснащены медицинской техникой экспертного класса.