В Главном управлении Росгвардии по Москве подвели итоги служебной деятельности в 2021 году

Сотрудники Росгвардии в 2021 году обеспечили безопасность около 3,5 тысяч массовых мероприятий, проводившихся в Москве.

Сотрудники Росгвардии в 2022 году будут обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность во время проведения Чемпионата мира по волейболу «FIVB 2022». Международный чемпионат пройдет в столице России в августе – сентябре 2022 года и привлечет много гостей и болельщиков, сообщил начальник Главного управления Росгвардии по городу Москве генерал-лейтенант полиции Михаил Воробьев. Глава ведомства 16 декабря подвел итоги служебной деятельности подразделений за 2021 год и поставил задачи на 2022 год.

- Так, в 2021 году сотрудники подразделений столичного главка совместно со взаимодействующими ведомствами обеспечили безопасность проведения около 3,5 тысяч массовых мероприятий в столице, - сообщается в официальном пресс-релизе на сайте ведомства.

В этом году сотрудники ОМОН «Авангард», СОБР «Столица» и ОМОН на транспорте «Меч» принимали участие в более чем тысяче спецопераций. По подозрению в совершении различных уголовных преступлений бойцы силового ведомства задержали около 1400 граждан. В ходе операций было изъято 68 единиц огнестрельного оружия, 12,5 килограммов наркотических веществ, а также деньги на общую сумму более 120 миллионов рублей.

Сотрудники вневедомственной охраны за различные правонарушения задержали и доставили в полицию около 16 тысяч граждан. Как отмечается в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Москве, сотрудники вневедомственной охраны не допустили ни одного незаконного проникновения на охраняемые объекты или хищения имущества, находящегося под их присмотром.

В 2021 году сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы провели свыше 105 тысяч проверок сохранности оружия и более двух тысяч проверок соблюдения законодательства в области оборота оружия в частных охранных организациях. По итогам этих мероприятий более 25 тысяч человек и 102 должностных и юридических лица были привлечены к административной ответственности. Сотрудники изъяли около 14 тысяч единиц оружия, кроме того, граждане добровольно сдали более 10 тысяч единиц оружия.

- Подводя итоги совещания генерал-лейтенант полиции Михаил Воробьев отметил, что в условиях сложной общественно-политической, оперативной и санитарно-эпидемиологической обстановки в городе Москве, подразделения Главного управления с честью выполнили все поставленные задачи и доказали готовность к выполнению еще более ответственных поручений руководства Росгвардии и государства, - говорится в сообщении.

Михаил Воробьев поблагодарил коллег за добросовестное несение службы и вручил ведомственные награды и почетные грамоты наиболее отличившимся сотрудникам.