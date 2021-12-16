Аномальные морозы придут в Москву с 21 декабря 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москву придут аномальные морозы. С начала новой рабочей недели столбики термометров опустятся до -25 градусов. Синоптики прогнозируют, что с 21 по 25 декабря в Центральной федеральном округе ожидается сильное похолодание.

В Московской области возможны морозы до минус 25 градусов. А в других регионах ЦФО может похолодать до – 35 мороза.

Температура будет на 7-12 градусов ниже нормы. Жителям рекомендуют утеплить окна и двери. А еще стоит следить, чтобы двери в подъезды домов были плотно закрыты, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Причиной морозов стает "ныряющий" циклон. Он принесет сильное похолодание в европейскую часть России.

В Гидрометцентре прогнозируют, что в ночные часы 21 декабря температура опустится до -16...-21 градуса, а днем установится в пределах -12...-17 градусов, передает "Москва 24".

Что касается погоды на ближайшие дни, то в пятницу, 17 декабря, ожидается повышение температуры до плюсовых значений. Воздух может прогреться до +1 градуса тепла.

16 декабря метеостанцией на ВДНХ было зафиксировано повышение до +0,7 градуса, сообщает РИАМО.