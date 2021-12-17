18 декабря пройдет «День карьеры» для учащихся столичных вузов

День карьеры – это мероприятие для студентов, которое поможет сократить время поиска работы и начать свой карьерный путь.
На сайте размещены вакансии и стажировки московских промышленных предприятий, заинтересованных в молодых специалистах.
Чтобы принять участие в мероприятии студентам предлагается выбрать интересующую вакансию или стажировку, заполнить на сайте форму-анкету о себе, пройти модерацию и получить приглашение на собеседование с представителями промышленных предприятий Москвы.
В день мероприятия студенты смогут принять участие в коуч-сессии, на которой специалисты расскажут о секретах самопрезентации и правилах ведения переговоров с работодателями, и других активностях.
Программа:
• Специальный тренинг с HR-экспертами: навыки самопрезентации и лайфхаки, как пройти собеседование
• Розыгрыш индивидуальных hr-консультаций, в том числе от компании Coca-Cola HBC Россия
• Фото-точки, где можно сделать профессиональное фото на резюме
• Фуршет и вручение подарков всем участникам
Промышленные предприятия города ищут сегодня специалистов разных направлений: инженеров-механиков, технологов пищевого или швейного производства, программистов, химиков фармацевтического производства и даже агрономов по защите растений.
Мероприятие пройдет в Конгресс-центре ОЭЗ «Технополис «Москва» по адресу Волгоградский пр-т., д. 42, к. 5, эт. 2.
Контакты горячей линии: +7(495) 286-85-46 или info@otkroimosprom.ru.