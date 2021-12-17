18 декабря пройдет «День карьеры» для учащихся столичных вузов

День карьеры – это мероприятие для студентов, которое поможет сократить время поиска работы и начать свой карьерный путь.

На сайте размещены вакансии и стажировки московских промышленных предприятий, заинтересованных в молодых специалистах.

Чтобы принять участие в мероприятии студентам предлагается выбрать интересующую вакансию или стажировку, заполнить на сайте форму-анкету о себе, пройти модерацию и получить приглашение на собеседование с представителями промышленных предприятий Москвы.

В день мероприятия студенты смогут принять участие в коуч-сессии, на которой специалисты расскажут о секретах самопрезентации и правилах ведения переговоров с работодателями, и других активностях.

Программа:

• Специальный тренинг с HR-экспертами: навыки самопрезентации и лайфхаки, как пройти собеседование

• Розыгрыш индивидуальных hr-консультаций, в том числе от компании Coca-Cola HBC Россия

• Фото-точки, где можно сделать профессиональное фото на резюме

• Фуршет и вручение подарков всем участникам

Промышленные предприятия города ищут сегодня специалистов разных направлений: инженеров-механиков, технологов пищевого или швейного производства, программистов, химиков фармацевтического производства и даже агрономов по защите растений.

Мероприятие пройдет в Конгресс-центре ОЭЗ «Технополис «Москва» по адресу Волгоградский пр-т., д. 42, к. 5, эт. 2.

Контакты горячей линии: +7(495) 286-85-46 или info@otkroimosprom.ru.