АКОРТ отметила эффективность точечных программ поддержки нуждающихся

16 декабря состоялось заседание президиума Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по торговле и потребительскому рынку, в котором принял участие председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Эксперт отметил, что те факторы, которые определяли развитие отрасли в 2021, сохранят свое влияние и в наступающем году. Да, в уходящем году не было масштабных локдаунов, которые серьезно бы затронули отрасль торговли, но при этом год прошел под знаком пандемии. При этом ритейл внес огромный вклад в процесс вакцинации, мотивируя сотрудников и проводя широкомасштабную разъяснительную работу среди потребителей. В результате сегодня 80% сотрудников торговых сетей вакцинированы!

«Сетевой ритейл в 2022 году будет оставаться на острие задачи поддержания жизненных стандартов российского потребителя и обеспечения продовольственной безопасности страны», - считает Игорь Караваев.

Сейчас население, - как нашей страны, так и мира в целом - столкнулось с ростом цен. Это глобальная проблема. Серьезное испытание для отрасли в целом, отмечает эксперт: «Однако важно помнить, что политика ценовых ограничений всегда заведомо менее эффективна, чем точечная поддержка тех, кто в этом нуждается».

Игорь Караваев также напомнил, что торговля имеет стратегические важное значение для развития экономики страны. Ритейл входит в пятерку ключевых отраслей, формирующих ВВП страны – на него приходится около 13% всех налоговых отчислений. Кроме того, торговые сети сегодня – один из крупнейших работодателей: каждый шестой житель России работает в ритейле или в смежных отраслях.