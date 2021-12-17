Андрей Бочкарёв: ТПУ «Ботанический сад» обеспечили подъездными дорогами

Вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал о благоустройстве транспортно-пересадочного узла «Ботанический сад». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Ботанический сад» станет более удобным для водителей и пешеходов: строители закончили обустраивать улично-дорожную сеть вокруг него. Об этом 17 декабря сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

- Завершено формирование улично-дорожной сети для транспортного обслуживания ТПУ «Ботанический сад»: в ходе работ в общей сложности построили и реконструировали 1,4 километра дорог на территории районов Останкинский и Ростокино. Разрешение на ввод улично-дорожной сети в эксплуатацию выдано Мосгосстройнадзором, - рассказал Андрей Бочкарёв.

В рамках проекта были построены проектируемые проезды № 911 и № 6049, боковой проезд вдоль улицы Вильгельма Пика, а также реконструирована сама улица Вильгельма Пика. Для пассажиров общественного транспорта обустроили комфортные современные остановки, а для пешеходов – наземные переходы.

- Также установили шумозащитный экран по границам Российского геронтологического научно-клинического центра, обустроили четыре остановочных павильона для общественного транспорта с заездными карманами и наземные переходы с двумя светофорами, – сообщил Андрей Бочкарёв.

Строители сделали дорожную разметку, проложили тротуары, установили дорожные знаки. Позаботились и об удобстве маломобильных пешеходов. Для них при строительстве пешеходных переходов и дорожек использовали пониженный бордюрный камень, не препятствующий движению колясок, и тактильную плитку, помогающую слабовидящим людям ориентироваться в пространстве. Кроме того, было заменено ограждение Леоновского кладбища.

- К проверкам объекта привлекались специалисты Центра экспертиз, которые выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований. Благодаря таким обследованиям нарушения, которые невозможно определить визуально, выявляются и устраняются на стадии производства работ. Все работы выполнены в соответствии с утвержденным проектом, – рассказал журналистам председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Напомним, ранее мэр столицы Сергей Собянин запустил важный участок Северо-Восточной хорды, открыв 2 декабря движение по эстакаде от станции МЦК «Ботанический сад» до улицы Сельскохозяйственная. Строительство эстакады началось в апреле 2019 года. Ее смогли доделать и сдать на семь месяцев раньше срока. По словам Сергея Собянина, строительство всей Северо-Восточной хорды тоже будет завершено по графику. Хорда протянется от трассы М-11 «Москва-Санкт-Петербург» до Косинской эстакады, а затем за МКАД до строящейся трассы М-12 «Москва-Нижний Новгород-Казань». Сейчас готовность Северо-Восточной хорды составляет 82%. Уже завершены восемь из одиннадцати участков с общей протяженностью дорог 98,6 километров. В масштабный список готовых объектов входят 63 эстакады, один тоннель, три моста, пять путепроводов и 15 пешеходных переходов. Всего, учитывая съезды и реконструкции расположенных рядом дорог и улиц, предстоит построить около 120 километров дорог, 80 эстакад, мостов и тоннелей, а также 21 пешеходный переход.