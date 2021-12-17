Анастасия Ракова: Пандемия ускорила цифровизацию социальной сферы Москвы

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития правительства Москвы.

В Москве во время пандемии не был остановлен ни один крупный социальный проект. Во многом это стало возможным благодаря активному развитию цифровых услуг, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Думаю, не будет преувеличением сказать, что Москва адаптировалась под новую реальность. И люди не остались один на один с бедой. И город, и мощное волонтерское сообщество, и НКО старались помогать всем, кто попал в трудную ситуацию. Было непросто, но в социальной сфере мы не остановили ни один крупный проект, хотя где-то пришлось чуть сдвинуть сроки, - рассказала Анастасия Ракова в интервью «Москвич Mag».

Москва стала первой в Европе и третьей в мире среди мегаполисов в рейтинге антиковидных инноваций, опубликованном недавно международным исследовательским центром Startup Blink. Коронавирус только ускорил цифровизацию социальной сферы, начавшуюся десять лет назад. Благодаря современным технологиям в столице сегодня активно развиваются новые направления.

- Как пример приведу телемедицину. Проект разрабатывался давно, но мы все время были не готовы по разным причинам его запустить. Как это - доктор на экране? Диагноз по юзерпику? Разве можно так лечить? Опасений было много, - признается вице-мэр. - Разумеется, это не панацея, но в случае с ковидом телемедицина стала отличным подспорьем для врачей. На старте пандемии заработал телемедицинский центр, который теперь используется не только в ковидных нуждах, но и для расширенного стандарта диспансеризации москвичей.

В итоге единая цифровая платформа помогла медикам в сжатые сроки научиться вести и лечить пациентов с ковидом на дому. Московский телемедицинский центр провел уже более 2,3 миллионов консультаций. Цифровые технологии позволяют проводить консультации бесконтактно, а значит, снижают риск заражения.

Еще одна цифровая платформа «Московская электронная школа» позволила организовать дистанционные уроки для всех школьников столицы даже во время введения режима самоизоляции. Новые технологии активно внедряются и в сфере госуслуг. Пандемия показала преимущества их получения в электронном виде: исчезли очереди, людям больше не нужно тратить время на походы по инстанциям.

- Все больше услуг мы переводим в электронный вид и, конечно, помогаем жителям разобраться с их получением. В МФЦ есть зона электронных услуг с компьютерами, которыми могут воспользоваться все желающие, а также получить консультацию специалиста в случае возникновения трудностей, - подчеркнула Анастасия Ракова. - Помимо этого, в 69 центрах госуслуг установлены современные диагностические комплексы для медицинского чек-апа, а еще в 25 - кардиокресла для прохождения ЭКГ. Цифровые технологии помогают получить результат в электронную медкарту посетителя и использовать его на приеме у врача. Обследование в современном комплексе прошли уже более 260 тысяч жителей, а сделали кардиограмму в центрах госуслуг - более 26 тысяч.

В 2021 году в Москве запустили электронный сервис, позволяющий передавать в органы соцзащиты данные об изменении банковских реквизитов и личных данных онлайн. Один только этот сервис избавит горожан от примерно 200 тысяч визитов в МФЦ в год.