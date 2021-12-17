Школы и детсады Москвы примут решение о новогодних елках в зависимости от эпидемиологической ситуации

Решение о проведении праздника каждая школа и детский сад Москвы будут принимать самостоятельно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новогодние елки в московских школах и детских садах в этом году будут проводиться в зависимости от эпидемиологической обстановки. Решение о том, устраивать или нет праздничные мероприятия, будут принимать администрации детских учреждений с учетом заболеваемости. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

- В этом году мы рекомендуем столичным школам по возможности провести предстоящие новогодние утренники и пригласить на них родителей. Однако необходимо помнить, что эпидемиологическая ситуация в каждой школе может быть разная, поэтому решение о проведении праздника и тем более о приглашении на него родителей каждая школа принимает самостоятельно, - отметили представители московского департамента.

Чтобы попасть на новогоднюю елку в школу или в детский сад, родителям потребуется QR-код либо ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом.

- Самый долгожданный детский праздник не должен омрачаться опасным вирусом. Если эпидемиологическая обстановка в школе позволяет провести утренник, все желающие родители смогут лично поприсутствовать на елке, но с обязательным предъявлением QR-кода, подтверждающего вакцинацию от COVID-19, перенесенное заболевание или отрицательный результат ПЦР-теста,- подчеркнули в ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об изменениях в сроках действия QR-кодов граждан, переболевших коронавирусной инфекцией. Решение об этом было принято на федеральном уровне, в связи с чем с 20 декабря меняется и срок действия QR-кодов москвичей. Как уточнил глава города, теперь QR-коды переболевшим коронавирусом будут оформляться сразу на 12 месяцев.

Кроме того, с 20 декабря срок действия QR-кодов, оформленных после получения отрицательных результатов ПЦР-тестов, уменьшается с трех до двух календарных дней. По словам Сергея Собянина, это связано с ожидаемой волной распространения в России нового, более заразного штамма «омикрон». QR-коды, которые москвичи получают после вакцинации, как и прежде будут действительны в течение года. При этом сертификат о прохождении вакцинации по решению Минздрава РФ может быть аннулирован, если человек заболел коронавирусом. В этом случае после выздоровления пациент получит новый сертификат сроком на год, но уже не о вакцинации, а о перенесенной болезни.