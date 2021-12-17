В Московской области подготовили 323 площадки для запуска фейерверков

Использовать пиротехнику в новогодние праздники стоит только на специализированных площадках Фото: Мария ЛЕНЦ

В московской области подготовили 323 специальных площадки, на которых можно будет использовать пиротехнику в новогодние праздники.

В областном управлении МЧС подчеркивают, что запуски салютов в неподготовленных местах, может привести к печальным последствиям: от травмирования окружающих до возникновения пожаров.

Покупать пиротехнику нужно в специализированных торговых точках. При этом стоит убедиться в качестве продукции и попросить у продавца сертификаты соответствия на товары. Перед запуском нужно ознакомиться с инструкцией и следовать советам производителя, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Категорически запрещено бросать фейерверки, хранить их без упаковки, направлять их на легковоспламеняющиеся предметы, использовать в ветреную погоду и взрывать вблизи людей и животных.

В случае пожара необходимо звонить по телефону 112, сообщает РИАМО.

Тем временем, проезд на метро, по Московскому центральному кольцу и на наземном общественном транспорте в Москве будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января, передает "Москва 24".