В четырех индустриальных кварталах Москвы появится более 25 тысяч новых рабочих мест

В бывшей промзоне "Медведково" планируется возвести более 825 тысяч квадратных метров недвижимости. Фото: stroi.mos.ru

На заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы одобрили проекты решений о комплексном развитии территорий в бывших промзонах «Медведково», «Грайвороново» и «Алабушево». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Площадь четырех участков, которых ждет редевелопмент, составляет почти 35 гектаров, - отметил заммэра. - Это два участка в бывшей промзоне «Медведково» и по одному в «Алабушево» и «Грайвороново». Вложения в реорганизацию территорий превысят 65 миллиардов рублей, а поступления в бюджет составят 6 миллиардов рублей в год. Для жителей города появится более 25 тысяч новых рабочих мест».

Сейчас на участках в ЮВАО, СВАО и Зеленограде находятся склады, гаражи, автостоянки и автосервисы. По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, здесь планируется возвести более 825 тысяч квадратных метров недвижимости.

«Современные экологичные производства появятся в «Алабушево» и займут 64 тысячи квадратных метров, - уточнил глава ведомства. - Жилые дома возведут только в «Грайвороново» – почти 97 тысяч квадратных метров. Общественно-деловая застройка – офисы, магазины, банки – займет более 664 тысяч квадратных метров на всех четырех участках».

Ранее столичные власти уже согласовали проект комплексного развития другого участка промзоны «Грайвороново» - около станции МЦК Новохохловская и одноименной станции МЦД-2. Там построят научно-производственные и общественно-деловые пространства, в которых появится более 400 новых рабочих мест. Общая площадь всей недвижимости составит 55 тысяч квадратных метров. Здесь откроют и банки, кафе, магазины и спортплощадки.

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