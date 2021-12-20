Владимир Ефимов: Иностранные инвесторы вложили в экономику Москвы почти 270 миллиардов долларов

Сегодня на столицу приходится половина всех накопленных иностранных инвестиций, поступивших в Россию. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

С января по июнь 2021 года накопленный объем прямых иностранных инвестиций в экономику российской столицы увеличился на 7 процентов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Зарубежные инвесторы проявляют устойчивый интерес к Москве, - отметил заммэра. - Сегодня на столицу приходится половина всех накопленных иностранных инвестиций, поступивших в Россию. По последним данным Центробанка, на 1 июля 2021 года их объем достиг 268,5 миллиарда долларов. К примеру, инвесторы из Германии вложили в экономику города 8,7 миллиарда долларов, Франции – 4,9 миллиарда долларов, Финляндии – 4,3 миллиарда долларов, США – 3,7 миллиарда долларов, Италии – 3,6 миллиарда долларов».

В столичную экономику инвестируют и азиатские страны. Этот регион является крупным, стратегически важным партнером столицы России. Сингапур за шесть месяцев этого года вложил в Москву 2,2 миллиарда долларов, Япония – почти два миллиарда долларов, Казахстан – 1,6 миллиарда долларов.

Как правило, иностранцы вкладываются в компании, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью, в торговлю, промышленность и высокие технологии, а также в недвижимость.

Кроме того, в столице локализовано множество зарубежных предприятий. Среди них - заводы «Coca-Cola HBC Россия» и PepsiCo, немецкие предприятия Siemens, Phoenix Contact RUS, британские производители Unilever, British American Tobacco. Свои представительства в столице имеют американские фармацевтические компании Johnson & Johnson, Pfizer и другие.

«В Москве работает первый в России завод немецкого концерна KSB по выпуску насосов и насосного оборудования, - рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Этот производитель хорошо известен в столице. Концерн является поставщиком для Мосэнерго, Мосводоканала, обеспечил инженерным оборудованием Московский нефтеперерабатывающий завод, «Москвариум», «Москва-Сити». А московский завод Renault имеет самый высокий уровень локализации производства среди иностранных автопроизводителей, действующих в России. Здесь налажен выпуск таких массовых моделей, как Logan и Duster, а также популярных кроссоверов Kaptur и Arkana».