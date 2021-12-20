Владимир Ефимов: Наша ключевая задача — обеспечивать развитие всех отраслей жизни города

Владимир Ефимов заявил об отсутствии задержек по инвестпроектам в Москве, несмотря на пандемию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экономика Москвы около двух лет существует в непростых условиях на фоне борьбы с коронавирусной инфекцией. При этом московские власти в помощь бизнесу разработали целый ряд мер поддержки для помощи пережить вынужденные ограничения. Об этом, а также о реализации основных программ развития рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В интервью ТАСС заместитель градоначальника сообщил, что для продолжения работы над инвестиционными проектами впервые за долгое время столица вышла на рынок заимствований, в том числе первой в стране выпустив «зеленые» облигации. При этом Ефимов отметил интерес к «зеленому» займу, в том числе и со стороны граждан. По его словам, около 700 млн рублей из первого выпуска купили физические лица.

«Мы видим огромный интерес к "зеленому" займу именно со стороны москвичей …и мы сейчас регулярно получаем обращения с просьбой разместить "народный" "зеленый" выпуск», - рассказал заммэра.

Кроме того, Ефимов сообщил, что московские власти не собираются сокращать расходы в социальной сфере на следующий год.

«Нет, задачи сокращать расходы на социальную сферу у нас никогда не стоит. Необходимо повысить эффективность того, что есть. Наша ключевая задача — обеспечивать развитие всех отраслей жизни города», - отметил он.

Напомним, ранее Ефимов рассказал, что резиденты технополиса «Москва» создадут около 900 новых рабочих мест.