В Москве открылись около 240 елочных базаров

Больше всего елочных базаров на западе Москвы. Елок хватит всем и каждый желающий сможет поставит дерево у себя дома
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Порядка 240 новогодних елочных базаров открылись в столице. Дефицита елок, по словам руководителя Департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка, в столице не будет.
- Больше всего елочных базаров на западе Москвы. Елок хватит всем и каждый желающий сможет поставит дерево у себя дома, - сказал Алексей Немерюк.
В этом году москвичи смогут поставить отечественные елочки или импортные. Цены останутся прежними. На рынках представлены российские ели (из Пермского края, Пензенской области, сосны из Ульяновской и Саратовской областей), а также импортные елки (из Дании).
- Цена осталась прежней - 1000 рублей за метр отечественной елки и около 3000-3500 рублей за метр импортной, - сказал Алексей Немерюк.
Из года в год работает лайфхак, как купить елку по максимально низкой цене - приобретать незадолго до Нового года. Торговать елками после 31 декабря нет смысла, поэтому предприниматели стремятся распродать оставшиеся деревья и за пару дней до Нового года делают большие скидки. Но, конечно, ставить елку в последний момент, когда еще нужно накрыть праздничный стол, сделать макияж и прическу, тоже стрессовое занятие.
На елочных базарах традиционно можно будет купить пихту, сосну, лапник и даже саженцы хвойных деревьев для дачного участка. Если не хотите покупать елку, так как поставить ее будет негде, то можно приобрести букет из хвойных веток - еловый аромат в доме появится и экономия (ветки стоят от 100 рублей).
Где купить елку
В столице открылось 115 елочных базаров на основании договоров с городом и 123 - при стационарных магазинах.
- на Сиреневый бульвар, вл.69,
- на ул.Перерва, д. 31,
- на ул. Магнитогорская, вл. 2,
- на ул. Ангарская, вл. 13,
- на ул. Изумрудная, 3,
- на ул. Беломорская, д. 1,
- на ул. Дубнинская, вл. 10, к. 1,
- полный перечень елочных базаров можно найти на data.mos.ru.
Каждая точка имеет освещение и красочное оформление. Покупателю должны предоставить мерную линейку и упаковочный материал. В некоторых торговых точках можно будет купить также елочные игрушки и украшения, электрические гирлянды, подставки для елей.
Какая средняя стоимость новогоднего дерева в 2021 году:
- отечественной елки – 1 000 – 1 100 рублей за метр;
- сосна отечественная – 1 200 – 1 400 рублей за метр;
- импортная ель (Дания) – 3 500 – 3 900 рублей за метр.
Кстати
Штрафы за несанкционированную торговлю
- от 2,5 до 5 тысяч рублей - на граждан,
- от 5 до 10 тысяч рублей - на должностных лиц,
- от 50 до 200 тысяч рублей - на юридических лиц.
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