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Общество20 декабря 2021 7:29

В Москве открылись около 240 елочных базаров

Дешевле всего приобретать елку за пару дней до Нового года
Алиса ТИТКО
Алиса ТИТКО
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Больше всего елочных базаров на западе Москвы. Елок хватит всем и каждый желающий сможет поставит дерево у себя дома

Больше всего елочных базаров на западе Москвы. Елок хватит всем и каждый желающий сможет поставит дерево у себя дома

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Порядка 240 новогодних елочных базаров открылись в столице. Дефицита елок, по словам руководителя Департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка, в столице не будет.

- Больше всего елочных базаров на западе Москвы. Елок хватит всем и каждый желающий сможет поставит дерево у себя дома, - сказал Алексей Немерюк.

В этом году москвичи смогут поставить отечественные елочки или импортные. Цены останутся прежними. На рынках представлены российские ели (из Пермского края, Пензенской области, сосны из Ульяновской и Саратовской областей), а также импортные елки (из Дании).

- Цена осталась прежней - 1000 рублей за метр отечественной елки и около 3000-3500 рублей за метр импортной, - сказал Алексей Немерюк.

Из года в год работает лайфхак, как купить елку по максимально низкой цене - приобретать незадолго до Нового года. Торговать елками после 31 декабря нет смысла, поэтому предприниматели стремятся распродать оставшиеся деревья и за пару дней до Нового года делают большие скидки. Но, конечно, ставить елку в последний момент, когда еще нужно накрыть праздничный стол, сделать макияж и прическу, тоже стрессовое занятие.

На елочных базарах традиционно можно будет купить пихту, сосну, лапник и даже саженцы хвойных деревьев для дачного участка. Если не хотите покупать елку, так как поставить ее будет негде, то можно приобрести букет из хвойных веток - еловый аромат в доме появится и экономия (ветки стоят от 100 рублей).

Где купить елку

В столице открылось 115 елочных базаров на основании договоров с городом и 123 - при стационарных магазинах.

- на Сиреневый бульвар, вл.69,

- на ул.Перерва, д. 31,

- на ул. Магнитогорская, вл. 2,

- на ул. Ангарская, вл. 13,

- на ул. Изумрудная, 3,

- на ул. Беломорская, д. 1,

- на ул. Дубнинская, вл. 10, к. 1,

- полный перечень елочных базаров можно найти на data.mos.ru.

Каждая точка имеет освещение и красочное оформление. Покупателю должны предоставить мерную линейку и упаковочный материал. В некоторых торговых точках можно будет купить также елочные игрушки и украшения, электрические гирлянды, подставки для елей.

Какая средняя стоимость новогоднего дерева в 2021 году:

- отечественной елки – 1 000 – 1 100 рублей за метр;

- сосна отечественная – 1 200 – 1 400 рублей за метр;

- импортная ель (Дания) – 3 500 – 3 900 рублей за метр.

Кстати

Штрафы за несанкционированную торговлю

- от 2,5 до 5 тысяч рублей - на граждан,

- от 5 до 10 тысяч рублей - на должностных лиц,

- от 50 до 200 тысяч рублей - на юридических лиц.

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