«Осторожно, двери закрываются»: в московском метро выпустили аудиосериал

Московский метрополитен и книжный сервис ЛитРес выпустили аудиосериал по художественным рассказам «Осторожно, двери закрываются» со звуками столичной подземки. В аудиосборник вошли десять произведений победителей совместного конкурса книжного сервиса и метро ко Дню рождения Москвы. Это истории о невероятных встречах и переплетениях судеб. Победителей конкурса определяло профессиональное жюри, в которое вошли: радиоведущие, писатели, журналисты, представители метро.

- Это аудиопроект, где дикторы озвучивают рассказы на фоне звуков Московского метрополитена. Среди них есть и узнаваемые голоса, объявляющие следующие станции, и шум оживленных платформ, турникетов и эскалаторов, и выступления талантливых артистов, и гул уходящих поездов, - рассказали организаторы конкурса.

Новелла Даши Берег «Москва. Кольцевая» об отчаявшейся девушке Анне, которая переехала в столицу в надежде найти семейное счастье. Неожиданная встреча с бывшим одноклассником в метро переворачивает ее мир и помогает обрести силы, поверить в себя. «Отражение в Метро» Натальи Пичугиной представляет собой рассказ-зарисовку, литературный киномонтаж: на метро сквозь историю рядовой судьбы; взгляд на свой город москвички — девочки-девушки-матери-бабушки — в разные моменты своей жизни и судьбы страны.

Рассказ «Бабушка с кольцевой» В. БакSа повествует о том, как рутина в виде поездки на метро может обернуться необычайно ценным опытом. Один круг по Кольцевой линии, общение с незнакомцем и ты уже смотришь на жизнь по-другому. А новелла «Магическая М» Елены Дерендяевой переносит читателей одновременно в знакомый, но совершенно другой мир столичной подземки - со звездными тоннелями и поездами.

В сборник также вошли новеллы «Следующая станция» Наташи Штайн, «Бульвар Рокоссовского» Арины Крючковой, «Осторожно, двери закрываются» Тани Рикки, «Может, Случай Нам…» Анkи Б Троицкой, «Стрелочник» Лейтенанта Дегре. Послушать аудиосериал можно абсолютно бесплатно в книжном сервисе ЛитРес.