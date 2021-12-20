Сергей Собянин наградил лауреатов ежегодной городской премии «Крылья аиста»

В январе этого года офицер Федор Никулин победил в шоу Первого канала "Поле чудес". Выигранные призы, в том числе автомобиль, он передал Центру содействия семейному воспитанию имени Россолимо. Фото: пресс-служба Департамента труда и соцзащиты населения г. Москвы.

В Москве 20 декабря прошла церемония вручения городской премии «Крылья аиста»: эта награда ежегодно присуждается за развитие семейного устройства детей-сирот. За последние 11 лет число проживающих в интернатах столицы детей сократилось в 3,5 раза. Благодаря усилиям неравнодушных людей ребята из детдомов обретают новые семьи и находят родителей. Лауреатов премии «Крылья аиста» поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

- В Москве очень много интересных проектов мирового уровня, и большинство из них выражается в километрах, тонах, кубометрах, но есть вещи, которые не укладываются в статистику - это отношение к детям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Здесь все измеряется сердцем и душой тех людей, которые занимаются решением этой проблемы. Огромное вам спасибо от имени всех москвичей, деток, которые попали в эту ситуацию, и для которых вы стали родными, - поблагодарил Сергей Собянин.

Мэр столицы подчеркнул, что органы опеки в первую очередь стараются помочь неблагополучным семьям преодолеть трудные жизненные ситуации. Родительских прав лишают только в самых крайних случаях, поэтому число детей, оставшихся сиротами при живых родителях, также сокращается.

- В огромном городе, конечно, очень много детей, которые попадают в самые сложные ситуации. Порой становятся сиротами, и для них, конечно, требуется огромное внимание со стороны и профессиональных организаций, которые этим занимаются, и людей, которые готовы взять в свои семьи этих детей, благотворителей, меценатов, которые жертвуют своими деньгами, ресурсами, временем, чтобы помочь, - отметил Сергей Собянин.

Городская премия «Крылья аиста» в этом году присуждалась в трех номинациях: «Лучшая семья года», «Лучшая организация года» и «Меценат года». В первой номинации победили сразу три семьи: лучшими были признаны семья Елены и Владимира Пономаренко, воспитывающих пятеро приемных детей, семья Натальи и Алексея Машковых (у них также пятеро детей, из них двое приемных) и семья Светланы Чоудури, в которой воспитывается один приемный ребенок. Каждая из семей получила денежную премию в размере одного миллиона рублей.

В номинации «Лучшая организация года» победа досталась школе приемных родителей при Центре содействия семейному воспитанию «Маяк», а также межрегиональной общественной организации содействия программе воспитания подрастающего поколения «Старшие братья. Старшие сестры».

Премия «Меценат года» была присуждена Федору Никулину - офицеру отдела сопровождения интернет-портала Министерства обороны РФ. В январе этого года Федор испытал свою удачу в популярном телешоу «Поле чудес» на Первом канале и стал победителем капитал-шоу. Он выиграл синтезатор, «умную» колонку, телевизор и автомобиль «Лада Гранта». Все призы, включая машину, он передал в Центр содействия семейному воспитанию имени Г.И. Россолимо.

Премия «Крылья аиста» вручается в Москве с 2014 года. За эти годы она присуждалась 18 семьям, 19 общественным и культурным деятелям, ее лауреатами стала 31 организация.

Сейчас в детских домах Москвы воспитывается 1289 детей. За 11 лет число сирот, попавших в приемные семьи, выросло на 44,5% – новых родителей обрели более 18 тысяч детей. 93,4% детей, потерявших родителей, живут в замещающих семьях.