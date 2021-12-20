В Москве с сегодняшнего дня начали работать около 240 елочных базаров

Лучше покупать елку ближе к Новому году, когда продавцы снижают цены. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице с 20 декабря начали работать около 240 елочных базаров. Дефицита елок в Москве точно не будет, пообещал глава городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Цены на новогодние деревца не изменились и остались на уровне прошлогодних.

- Сегодня, 20 декабря, начали работать порядка 240 елочных базаров. На западе Москвы их больше всего. Елок хватит всем, и каждый желающий сможет поставит дерево у себя дома, - рассказал Алексей Немерюк. - В ассортименте представлены отечественные ели из Пермского края, Пензенской области, сосны из Ульяновской и Саратовской областей, а также импортные елки из Дании. Цена осталась прежней - 1 тысяча рублей за метр отечественной елки и порядка 3-3,5 тысячи рублей за метр импортной.

Алексей Немерюк посоветовал покупать елку ближе к Новому году. Тогда цены могут снизиться, поскольку в последние дни перед праздниками продавцы стремятся распродать оставшиеся деревца. Кстати, вместо привычной ели можно попробовать поставить дома другие породы хвойных – они смотрятся не менее эффектно.

- Кроме традиционного новогоднего дерева на базарах горожане смогут приобрести пихту, сосну, лапник и даже саженцы хвойных деревьев для дачного участка. Цена за букет из хвойных веток будет начинаться от ста рублей – сообщил глава департамента.

Чтобы не нарваться на браконьерски вырубленные деревца, обращайте внимание на места, где подаются елки. Настоящие елочные базары красочно оформлены, хорошо освещены и специально огорожены. Дизайн их оформления не менялся с 2015 года, и за это время стал легко узнаваем москвичами. На видном месте должна быть вывешена вся информация о продавце: юридический адрес организации, информация о режиме работы, стоимость елок и телефоны органов государственного контроля и надзора (управы района города Москвы, префектуры административного округа, Управления столичного Роспотребнадзора). В местах продажи елок обязательно должна быть книга отзывов и предложений, мерная линейка (чтобы точно измерить длину деревца и рассчитать его цену), упаковочный материал, а также огнетушители.

Кроме елочек на елочных базарах можно купить и другие товары, создающие в доме новогоднюю атмосферу: еловый и сосновый лапник для букетов, елочные игрушки и украшения, электрические гирлянды и подставки для деревьев. Но продаваться должно только то, относится к новогодним украшениям. За торговлю несанкционированными товарами владельцу грозит штраф: от 2,5 тысячи рублей - для граждан, до 200 тысяч рублей - для юридических лиц.

Живые елки или сосны можно также заказать онлайн – на сайтах elki-eli.com, «Елки.ру», Eurotree Delivery, elka.me, sadovod.org, а также на порталах сетевых магазинов.

После новогодних каникул елку лучше не выбрасывать, а сдать в специальные пункты приема - отслужившие свое деревца еще могут принести пользу. Пункты приема «Елочный круговорот» откроются в разных районах Москвы, всего таких точек в городе будет более более 530. Сдать в них елку можно со 2 января по 20 февраля 2022 года. Из отслуживших свое деревьев сделают щепу. Этот материал потом будет использован в зоопарках для подсыпки в вольерах, а также для создания экотроп.