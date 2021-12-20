ГБУ «Ритуал» запустило в соцсетях проект об исчезнувших некрополях Москвы Фото: ru.wikipedia.org

Государственное бюджетное учреждение «Ритуал» начало рассказывать в социальных сетях о некрополях Москвы. Проект представляет собой видеосюжеты, в которых авторы рассказывают подписчикам о самых известных древних погребениях столицы.

В первом видеоролике говорится о средневековых погостах, расположенных между Спасскими и Никольскими воротами, а также о кладбище при Моисеевском монастыре, основанном Иваном Грозным. Монастырь был построен в северо-западной части современной Манежной площади и просуществовал до второй половины XVIII века, а кладбище при нем закрыли в 1771 году, когда в Москве прошла эпидемия чумы, сообщается в пресс-релизе, имеющимся в распоряжении kp.ru.

В 30-е годы XX века уже полностью застроенную к тому времени Моисеевскую площадь решили изменить. Генеральный план предполагал демонтаж всех построек для создания Манежной площади и запуска дорожного движения. Некрополь Моисеевского монастыря был обнаружен только в 1993 году во время археологических раскопок.

Как отмечается в сообщении, в нем было найдено свыше 600 древних захоронений, некоторые надгробия были изготовлены из белого известняка и сланца. Археологам удалось найти очень хорошо сохранившиеся одеяния монахинь, расшитые золотыми, серебряными и шелковыми нитями, а также предметы быта, такие как нательные кресты из янтаря и сосуды для хранения мира.

Останки погребенных были уложены в четыре яруса. После обнаружения некрополя было решено перезахоронить их на кладбище в Ракитках.