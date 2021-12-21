В Подмосковье неизвестные взорвали фейерверк под припаркованными машинами

В Подмосковье неизвестные взорвали салют под припаркованными машинами

Чем ближе Новый год, тем чаще слышны звуки взрывающихся салютов. Многие даже не задумываются, что запускать фейерверки нужно в строго определенных местах, иначе могут случиться неприятности. Последствия самые разнообразные: от травмирования, до порчи имущества и пожаров.

Накануне в подмосковной Балашихе неизвестные устроили опасное шоу прямо во дворе многоэтажного дома. Но, очевидно, туба с зарядами упала, и стрельба началась не вверх, как ожидалось, а параллельно земле. Аккурат под припаркованные автомобили.

Разлетаясь в разные стороны, мощные снопы искр били по машинам и не известно, остались ли последствия от такого огненного праздника.

Заслуженный спасатель России, советник начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Томчук напомнил, что с любой пиротехникой стоит обращаться очень осторожно.

Ее нельзя запускать в непосредственной близости к людям, жилым помещениям, автомобилям.

А если запустить салют в автомобили, и продукты горения попадут в бензобаки, это может привести к ужасным последствиям, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Московской области будет подготовлено 323 площадки для запуска фейерверков на новогодних праздниках. стоит помнить, что важно не только качество самого товара, но и погодные условия. Нельзя запускать фейерверки, если скорость ветра более 5 м/с, передает РИАМО.

Педиатры дают свои светы - детям не стоит увлекаться просмотром салютов. Шум петард и фейерверков в новогоднюю ночь может не только напугать малышей, но и впоследствии привести к заболеваниям и расстройствам у ребенка, сообщает телеканал "360".