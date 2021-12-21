В Москве выдано 22% от общего объема кредитов семейной ипотеки

Программа «Семейная ипотека» пользуется популярностью у москвичей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Москва лидирует среди регионов России по объемам выдачи семейной ипотеки. В январе–октябре 2021 года в столице по программе «Семейная ипотека» выдали 6 154 кредита на общую сумму 41,5 миллиарда рублей. Это 10,7% всех выданных по программе кредитов и 22% от общего объёма кредитования.

«Программа «Семейная ипотека» пользуется популярностью у москвичей, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - С 1 июля этого года право на участие в ней получили семьи, в которых с 2018 года родился первый ребёнок, и это сделало ее еще более популярной среди молодых семей. Кроме того, с 1 июля изменились правила выдачи льготных ипотечных кредитов. Максимальный размер кредита был снижен до 3 миллионов рублей, в то время как по семейной ипотеке он по-прежнему составляет 12 миллионов рублей. Это тоже стало одной из причин увеличения спроса на кредиты по программе «Семейная ипотека».

Средневзвешенная ставка по семейной ипотеке в Москве в январе-октябре 2021 года составила 4,72%. Это более чем на 1 процентный пункт ниже, чем в начале программы в 2018 году.

«Мы постоянно фиксируем снижение средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. - Если в январе-октябре 2018 года средняя ставка по семейной ипотеке в Москве превышала среднероссийский уровень, то сейчас она на 0,03 процентного пункта ниже, чем в среднем по стране. Важно отметить, что в Москве темп снижения средневзвешенной ставки опережает среднероссийский темп – за аналогичный период ставка по семейной ипотеке в среднем по России снизилась только на 0,98 процентного пункта».

ЦИФРЫ

С начала года в Москве с помощью семейной ипотеки заёмщики купили около 370 тысячи квадратных метров жилья общей стоимостью 68,95 миллиарда рублей. При этом:

- около 3,47 тысячи кредитов выдали семьям с двумя детьми;

- 1,29 тысячи кредитов – семьям с тремя детьми;

- более 1 тысячи кредитов – семьям с одним ребёнком.

Всего с начала программы «Семейная ипотека» в 2018 году в столице было выдано 21 162 кредита на общую сумму 130,14 миллиарда рублей.