Бочкарёв: Завершены работы по облицовке козырька трибун стадиона «Москвич»

Каждый из пяти секторов трибун стадиона "Москвич" покрасят в один из цветов олимпийских колец. Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Стадион «Москвич» на юго-востоке столицы вскоре преобразится: сейчас в нем проходит масштабная реконструкция. После ремонта площадь спортивного объекта увеличится в пять раз, он станет одним из самых современных в городе. О ходе работ по его модернизации 21 декабря рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

- На юго-востоке столицы продолжается реконструкция стадиона «Москвич», в ходе которой его площадь увеличится в пять раз. В настоящий момент на объекте завершились работы по облицовке козырька трибун зеркальными кассетами, – сообщил Андрей Бочкарёв.

По словам вице-мэра, облицовка зеркальными кассетами – оригинальное архитектурное решение, которое сделает стадион уникальным и легко узнаваемым.

- Вес металлоконструкций козырька с учетом зеркального остекления составляет около 900 тонн. Его особенность заключается в том, что он закреплен на конструкциях консольного типа и имеет 11 точек опоры. Для сборки был задействован 350-тонный кран, – отметил глава градостроительного комплекса столицы.

В настоящий момент строители завершили отделочные работы в стрелковой галерее и приступили к оборудованию тира. Работы в нем котором будут полностью доделаны до конца года. Стрелковый тир предназначен для тренировки по спортивной стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия.

- Здесь расположатся четыре галереи для стрельбы, раздевалки для спортсменов, оружейный блок, комната инструктажа, помещение для судейской комиссии и мастерская по ремонту оружия. Единовременная пропускная способность тира составит 74 человека, - рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Планируется, что после модернизации на стадионе будут регулярно проходить соревнования городского уровня по легкой атлетике и футболу. Инфраструктуру стадиона оборудуют в полном соответствии со стандартами Российской федерации спорта для стадионов второй категории. Это означает, что на нем можно будет проводить матчи с участием профессиональных футбольных команд.

Стадион «Москвич» расположен на Волгоградском проспекте в столичном районе Текстильщики. Он был открыт в 1969 году и назывался «АЗЛК», поскольку предназначался для рабочих Автомобильного завода имени Ленинского комсомола. Сейчас арена принадлежит спортивной школе олимпийского резерва «Москвич».

Реконструкция спортивного объекта началась в мае 2019 года. Это первый капитальный ремонт за более чем полувековую историю стадиона. На футбольном поле уложат натуральный газон с системами автоматического полива и обогрева, установят систему освещения поверхности поля, новое электронное табло и медиасистему. После ремонта на трибунах «Москвича» будет помещаться на 20% больше зрителей, чем раньше - до 4200 человек. Предусмотрены специальные места для маломобильных граждан. По проекту каждый из пяти секторов трибун покрасят в один из цветов олимпийских колец. От дождя и солнца зрителей будет защищать специальный навес. Ещё одним украшением стадиона станет ночная архитектурная подсветка.