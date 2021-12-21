Московский монорельс перестал быть востребованным: 87% пассажиров совершают одну-три поездки в месяц

О закрытии монорельсовой дороги, которая входит в систему московского метро, говорят уже несколько лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

О закрытии монорельсовой дороги, которая входит в систему московского метро, говорят уже несколько лет. Причины просты — монорельс убыточный из-за низкого пассажиропотока и содержать его экономически невыгодно. Эксплуатация монорельса обходится городу в 800 млн рублей в год при его работе в нормальном режиме, что сейчас нецелесообразно из-за низкого пассажиропотока. Это одна из самых дорогих транспортных инфраструктур в городе. По мнению экспертов, в условиях пандемии, средства на обслуживание монорельса могли бы направляться на реальные нужды населения.

- При нынешнем состоянии и пассажиропотоке Московского монорельса, вопрос о его закрытии, пожалуй, стоило бы рассмотреть всерьез, — считает Олег Покусаев, директор Российской открытой академии транспорта.

Пассажиропоток в месяц составляет всего около 26 тысяч, а постоянно монорельсом пользуются всего 23 человека. Четыре года назад он был переведен из режима городского транспорта в экскурсионный. Время работы ограничили — с 8 до 20 часов, а поезда приходят раз в полчаса.

- Транспортная система Москвы быстро развивается и ее развитие прежде всего определяется потребностью пассажиров в том или ином маршруте. А это, в свою очередь, влияет на экономику транспорта, его содержание и дальнейшее развитие. Сегодня мы видим, что монорельс перестал быть востребованным видом транспорта — это подтверждают опросы и фактические данные валидации билетов, — сказал Покусаев.

Большинство пассажиров — а это 87%, используют монорельс всего один-три раза в месяц, при этом только 0,1% пользуется им постоянно. Но обслуживать систему все равно нужно — подавать электричество и ремонтировать устаревший подвижной состав. В итоге, содержание монорельса обходится городу очень дорого, к тому же состояние монорельса уже требует капитального обновления. Напомним, что линия с шестью станциями была открыта в 2004 году.

- Город мог бы направить эти средства на улучшение транспортной доступности там, где это действительно необходимо. Например, на строительство новых станций или покупку современного подвижного состава, - считает Покусаев.