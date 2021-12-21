Виновник массовой аварии на Кутузовском проспекте набросился с кулаками на сотрудника МЧС

Появились подробности массовой аварии, которая произошла 21 декабря на Кутузовском проспекте в Москве. Предположительно, виновник ДТП находился под действием наркотических веществ. А когда мужчина понял, что произошло, набросился с кулаками на прибывших спасателей. Известно, что за рулем минивэна Ford находился Павел Середнев.

Видео записал один из водителей, чей авто был повреждение в аварии. Мужчина сначала показывает всех участников. Поврежденные машины находятся в десятках метров друг от друга. Его «Мерседес» зацепило только осколками, а у кого-то оторвались колеса.

Чем ближе автор ролика подходит к виновнику ДТП, тем отчетливее слышен шум. Мужчина явно чем-то возмущен. В какой-то момент он бросается на спасателей, сообщает Пятый канал.

Скрутить хулигана помогли другие водители, которые уже усели покинуть свои авто и собрались у машины виновника ДТП.

Всего в аварии повреждено порядка 18 транспортных средств. Три человека пострадали, им была оказана помощь на месте. А одну женщину врачи доставили в больницу.

Среди машин было замечено авто с дипломатическими номерами, сообщает телеканал "360".

По данным «Известий", речь идет о машине посольства Китая.

Возможным виновником аварии предварительно назван 34-летний Павел Середнев. Полиция оформила протокол в отношении мужчины. Как рассказал сам мужчина после ДТП, он выпивал.

По словам очевидцем, мужчина кричал: "Я царь!".