Собянин утвердил льготную ставку аренды городских объектов для малого бизнеса на 2022 год

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр столицы Сергей Собянин установил минимальную и льготную ставки по аренде объектов городской недвижимости на 2022 год. Ставки действуют для предприятий малого бизнеса, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. Размер минимальной ставки в будущем году составит 5 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Размер льготной ставки составит 3800 рублей за 1 квадратный метр. Соответствующее постановление Сергей Собянин подписал по итогам заседания президиума правительства города.

- Правительство Москвы установило минимальную и льготную ставки аренды городских объектов нежилого фонда для субъектов малого бизнеса, которые будут действовать с 1 января до 31 декабря 2022 года. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, - говорится в сообщении.

Воспользоваться минимальными и льготными ставками могут малые предприятия, взявшие в аренду небольшие помещения площадью до 300 квадратных метров, либо предприятия и организации с социально значимыми видами деятельности. К ним относятся, например, социальные магазины, предприятия социального питания или бытового обслуживания, организации, работающие в сфере физической культура, спорта, культуры и многие другие.

- В 2021 год данной мерой имущественной поддержки пользуются 411предпринимателей, арендующих помещения общей площадью 74,25 тысяч квадратных метров. Для подавляющего большинства из них (331 компания) установлена льготная ставка аренды, для остальных (80 компаний) - минимальная, - говорится в сообщении.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице в этом году завершена реконструкция 35 поликлиник. Еще 50 городских поликлиник будут капитально отремонтированы в 2022 году. По словам главы города, в Москве проводится самая кардинальная реконструкция и модернизация первичного звена здравоохранения за всю историю столицы. Около половины всего поликлинического фонда морально и физически устарело, было построено 50 - 70 лет тому назад, поэтому принято решение кардинально реконструировать около 200 поликлиник Москвы. Строители восстанавливают здания практически с нуля: помещения полностью перестраиваются, проводится перепланировка с учетом потребностей врачей и логистики движения пациентов. Создается комфортная среда для пациентов и для врачей, медучреждения оснащаются самым современным оборудованием, на работу принимают новых специалистов.

Городская программа модернизации и реконструкции поликлиник будет полностью завершена в 2024 году. Кроме зданий столичное здравоохранение обновляет оборудование и методики лечения. Внедряются новые информационные технологии, в том числе с использованием искусственного интеллекта.