Собянин перевел в электронный вид ряд услуг для москвичей с инвалидностью

Заявку на получение кресла-коляски с 24 декабря можно будет оформить в электронном виде. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сергей Собянин подписал постановление о переводе в электронный вид некоторых услуг для москвичей, имеющих инвалидность. К ним относятся услуги по получению технических средств реабилитации и сурдопереводу. Теперь оформить их можно будет гораздо легче и проще, без визита в учреждения соцзащиты.

- Правительство Москвы приняло решение о переводе в электронный вид ряда услуг для москвичей с инвалидностью. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы, - говорится в сообщении пресс-службы мэра, опубликованном после заседания президиума правительства города.

С 24 декабря подать заявление на получение техсредств реабилитации можно будет через официальный сайт мэра Москвы, зайдя в раздел «Социальная поддержка»/«Инвалидам». В электронном виде будет доступно оформление заявки на получение опорных тростей, кресел-колясок разных моделей и протезно-ортопедических изделий. В этом же разделе сайта можно оформить заявление на выплату компенсации за самостоятельно приобретенные изделия, а также за их ремонт или замену. В электронном виде теперь доступно оформление заявления на обеспечение собакой-проводником и компенсацию расходов на ее содержание и ветеринарное обслуживание; оказание услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) или компенсацию расходов за такие услуги.

- Для обращения за указанными услугами теперь не требуется посещать учреждения социальной защиты, - сообщили в пресс-службе мэра.

Перевод этих услуг в цифровой формат позволит сократить число документов, которые необходимо собрать для получения техсредств. Все предоставляемые сведения будут проверяться онлайн, при этом люди, заказавшие услугу, смогут отслеживать статус рассмотрения заявления в личном кабинете на сайте mos.ru.

- По итогам рассмотрения заявлений получателей услуг пригласят в ближайший территориальный центр социального обслуживания по месту жительства или в ресурсный центр для инвалидов для получения технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий, либо доставят их на дом, - сообщили в пресс-службе мэра Москвы. - Компенсации произведенных расходов будут перечислены на банковские счета получателей услуг. При необходимости заявители получат приглашения в иные специализированные организации, осуществляющие обеспечение протезно-ортопедическими изделиями, собаками-проводниками либо услугами по переводу русского жестового языка.

Новыми электронными услугами смогут воспользоваться свыше 260 тысяч жителей города, имеющих инвалидность. В этом году технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия были предоставлены примерно 200 тысячам человек. Еще около 60 тысяч москвичей получили денежные компенсации за самостоятельно приобретенные техсредства и протезы.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что пандемия коронавируса значительно ускорила цифровизацию социальной сферы столицы. В Москве во время пандемии не был остановлен ни один крупный социальный проект. Во многом это стало возможным благодаря активному развитию цифровых услуг. Москва стала первой в Европе и третьей в мире среди мегаполисов в рейтинге антиковидных инноваций, опубликованном недавно международным исследовательским центром Startup Blink.