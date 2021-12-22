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Оборот предприятий наиболее пострадавших от пандемии отраслей в сентябре-ноябре 2021 года достиг 1,4 триллиона рублей, превысив на 58,3% результат сентября-ноября 2020 года и на 41,5% – 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На осенние месяцы пришелся максимальный рост оборотов пострадавших отраслей, - отметил заммэра. - При этом в ноябре, первую неделю которого большая часть московского бизнеса не работала из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, оборот компаний пострадавших отраслей составил 461,3 миллиарда рублей. Всего за 11 месяцев 2021 года оборот пострадавших отраслей достиг 4,3 триллиона рублей».

Большинство отраслей показали рост выручки по сравнению с тремя осенними месяцами 2019 года.

«Оборот наиболее пострадавших сегментов торговли в сентябре-ноябре 2021 года вырос на 83,7% к тому же периоду 2019 года, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. - Высокими темпами восстанавливается сектор бытовых услуг. Его выручка увеличилась на 64% по сравнению с осенью 2019 года. Стоматологии увеличили обороты на 59%, СМИ и полиграфия – на 67%».

Тем не менее, некоторые отрасли, которые в силу специфики деятельности сильнее всего пострадали от ограничений и закрытия границ, пока не достигли допандемийных показателей. При этом общепит и гостиницы практически восстановили обороты. Отставание от осенних показателей 2019 года в них меньше 1%. Сильнее всего отстают от уровня осени 2019 года индустрия развлечений и туристических агентств – на 15%. Однако, как считает министр, новогодние праздники и длинные каникулы позволят им увеличить прибыль.

Малые и средние предприятия из перечня отраслей, признанных в наибольшей степени пострадавшими, также превысили показатели осени 2019 года. Как отмечает Аналитический центр Москвы, их оборот за сентябрь-ноябрь 2021 года составил 421,9 миллиарда рублей, превысив на 26% докризисный уровень.

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