В Подмосковье выявили 16 водоемов, на которых толщина льда остается опасной

В Подмосковье выявили 16 водоемов, на которых лед еще слишком тонкий Фото: Михаил ФРОЛОВ

С приходом морозов, специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» начинают обследование подмосковных водоемов. Проверяют толщину ледового покрытия, ведь на лед спешат выйти любители зимней рыбалки.

Несмотря на аномальные морозы, которые стоят в центральной части страны, проверки показали, что в Московской области лед еще не окреп на 16 водоемах.

Всего замеры были проведены на пятидесяти двух объектов, максимальная толщина льда доходит до двадцати одного сантиметра.

- Вызывают опасность водоемы, где толщина льда не достигла величины в семь сантиметров, - рассказал руководитель ведомства Геннадий Пестов.

В число опасных водоемов включили Москву в Можайске, Коломне и Бронницах, а также Клязьму в Ногинске, Яузу в Мытищах, Оку в Озерах, Нару в Наро-Фоминске, Волгу в Дубне и другие водные объекты, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также пока рекомендовано воздержаться от посещения рек Ольховки в Раменском, Нахабинки в Красногорске, Сестры в Талдомском городском округе и реки Оки в Ступино и Луховицах, пишет РИАМО.

Тем временем, в Москве во вторник, 21 декабря, зафиксировали самую низкую температуру воздуха с момента начала зимнего сезона.

Согласно данным главной метеостанции столицы на ВДНХ, столбики термометра показали -17,4 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован 11 декабря (-17 градусов), передает "Москва 24".