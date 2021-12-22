Собянин выделил средства на субсидирование обновления столичного парка такси и каршеринга

Каждый день по дорогам столицы курсируют более 80 тысяч легковых такси. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Столичные таксомоторные компании и операторы каршеринга могут рассчитывать на городские субсидии, обновляя и расширяя парк автомобилей. На эти цели в 2022 году из городского бюджета будет выделено 256 миллионов рублей. Постановление о содействии реализации программы развития такси и услуг каршеринга подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Благодаря субсидиям предприниматели смогут направить выделенные средства на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей. В этом году таксомоторные компании и службы каршеринга подавали заявки на получение помощи от города с с 9 по 26 июля. Всего было подано 139 заявок на приобретение более 26 тысяч новых автомобилей (13,6 тысяч такси и 12,7 тысячи машин каршеринга). Общая сумма субсидий с учетом средств, выделенных подписанным накануне постановлением, составит 538,7 миллиона рублей. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, предприятия получат деньги в декабре.

Программа субсидирования таксомоторных парков действует с 2012 года. За это время было выделено более 1,1 миллиарда рублей, на которые предприятия закупили около 46 тысяч автомобилей. Благодаря поддержке городских властей таксомоторный парк столицы был обновлен на 70 процентов. Сейчас московский таксопарк является самым молодым в Европе. Средний возраст автомобилей составляет 2,7 года.

Каждый день по дорогам столицы курсируют более 80 тысяч легковых такси с разрешениями, выданными правительством Москвы и правительством Московской области. За последние десять лет их число выросло в 15 раз. Для сравнения: в 2011 году службами такси ежедневно пользовались 77 тысяч человек, то сейчас этот вид транспорта выбирают более миллиона пассажиров. Одна машина в среднем совершает 15–17 поездок в день, тогда как в 2011 году - всего пять поездок. В среднем время подачи такси не превышает четырех минут. И даже в часы пик на ожидание такси у пассажиров уходит не более семи минут.

С 2018 года муниципальная программа поддержки была распространена и на операторов каршеринга. Всего за это время были выделены субсидии на общую сумму в 241 миллион рублей. Поддержку получили четыре компании, были закуплены 2,2 тысячи новых машин. Сегодня в столичном каршеринге нет ни одной машины старше четырех лет, а средний возраст автомобилей составляет два года.

Ранее Московская городская дума одобрила проведение в столице эксперимента с использованием беспилотных автомобилей. В Москве в тестовом режиме компания «Яндекс» планирует запустить первый сервис беспилотного такси. Кроме того, беспилотники будут широко использоваться и в грузоперевозках. Законопроект о правилах использования беспилотных автомобилей, ездящих по дорогам без водителя, ранее представило Министерство транспорта России. Сейчас Минтранс готовится открыть грузовые беспилотные перевозки на трассе М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом. В стартовом режиме беспилотники между Москвой и Питером запустят уже в следующем году, а полностью автономное движение по дороге будет открыто в 2024 году.