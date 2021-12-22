Собянин выступает с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы

Мэр Москвы Сергей Собянин 22 декабря выступает перед депутатами Московской гордумы с ежегодным отчетом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Собянин 22 декабря выступает перед депутатами Московской гордумы с ежегодным отчетом. Мэр столицы расскажет об итогах деятельности столичного правительства в этом году и планах на 2022 год.

Отчет мэра перед городскими парламентариями традиционно проходит во второй декаде декабря. В 2021 году из-за пандемии COVID-19 Сергей Собянин отчитывался дистанционно, в онлайн-формате. В этом году, как и в прошлом, встреча проходит в дистанционном формате по видеоконференцсвязи. В своем докладе глава города расскажет о результатах деятельности городских властей в 2021 году, а также о том, что планируется сделать в следующем. Речь пойдет о самых актуальных для жизни москвичей темах: городском благоустройстве, развитии общественного транспорта, строительстве новых станций метро и МЦК, открытии новых диаметров наземного метро, строительстве хордовых магистралей. Сергей Собянин также расскажет о новых проектах по созданию комфортной городской среды в обновляемых кварталах столицы. Мэр также затронет тему расширения программы лекарственного обеспечения, расскажет о строительстве, ремонте и вводе новых объектов здравоохранения, о проектах по реставрации исторических памятников. Еще одна важная тема – экологическая ситуация в городе и планы по ее улучшению.

По плану, каждая фракция Мосгордумы задаст мэру города по три вопроса. По итогам дискуссии депутаты городского парламента будут голосовать по вопросу принятия отчета Сергея Собянина.